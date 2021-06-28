Катерину Шпицу предупредили о риске неизлечимой болезни

Катерина Шпица прошла ДНК-тест и всерьез испугалась, узнав о том, что ей может грозить страшный недуг.

Артистка поучаствовала в программе "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской на телеканале "Пятница". Выяснилось, что у Катерины Шпицы есть риск развития болезни Альцгеймера. Это показал генетический анализ.

Звезда театра и кино решила не ждать возможного плачевного исхода, и намерена как можно скорее приступить к профилактике коварного недуга. Актриса наметила целый ряд оздоровительных мер.

Знаменитость решила записаться на курсы иностранного языка. Ведь такая практика является отличной превентивной мерой болезней мозга.

Кроме того, ДНК-тест обнаружил у артистки беспокойные гены. Это говорит о том, что она склонна к повышенной тревожности. Выявили специалисты у Катерины Шпицы и высокий риск синдрома дефицита внимания.

Напомним, в феврале этого года актриса снова вышла замуж. Ее супругом стал возлюбленный Руслан Панов, с которым она встречается уже несколько лет. Избранник сделал предложение руки и сердца звезде еще три года назад, но свадьбе мешали плотный график работы и пандемия коронавируса.