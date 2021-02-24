35-летняя звезда "Крымского моста" Шпица снова вышла замуж

Артистка призналась, что была бы рада выйти замуж за любимого и раньше, но она очень занятой человек. Несмотря на то, что это второй брак, 35-летняя звезда фильма "Крымский мост" хотела не просто расписаться в ЗАГСе – душа требовала торжества. В одном из интервью Катерина Шпица отметила, что в этот особенный день мечтала чувствовать себя свободной и не мучаться с масками.
Наконец, спустя почти три года после предложения руки и сердца актриса и ее избранник официально стали мужем и женой. 24 февраля знаменитость опубликовала в личном блоге фотографию с заветными кольцами. Пара сидит в машине и радостно улыбается в камеру.
Для торжественного дня Катерина Шпица выбрала белое платье с открытыми плечами, объемными рукавами и пышной юбкой из тюля. Волосы актриса убрала в аккуратный пучок. Руслан Панов оделся в классический костюм черного цвета, который дополнил галстуком цвета шампанского. Известно, что новый муж артистки работает директором сети фитнес-клубов, а также занимается фотографией.
Напомним, первым избранником Екатерины Шпицы был каскадер Константин Адаев. Несмотря на развод, супруги вместе воспитывают сына Германа. Пара часто общается и даже вместе отдыхает – например, прошлым летом актриса с бывшим мужем и наследником провели вместе несколько дней в Красной Поляне.
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