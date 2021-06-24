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Шоу-бизнес
Похотливый Алибасов приказал юным певицам мастурбировать

Похотливый Алибасов приказал юным певицам мастурбировать

На днях в продаже появилась книга Евгении Огурцовой "Ранетки. Счастливый билет в ад". Артистка рассказала об ужасах, которые творились с участницами.
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Группа "Ранетки" была крайне популярна среди подростков в середине нулевых. Пять отвязных девчонок пели о любви, непростых отношениях в школе и с родителями. Сейчас бывшие участницы группы уже взрослые дамы с семьями и детьми. "Рыженькая из "Ранеток" Женя Огурцова решила рассказать поклонникам, что на самом деле творилось в коллективе, и написала собственную книгу.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Современных читателей некоторые отрывки могут по-настоящему шокировать. Например, артистка вспомнила, как друг группы в шутку укладывал 15-летних участниц на стол и имитировал секс. "Мы не понимали, что все это время происходит что-то не то", – пишет Женя Огурцова. По словам звезды, родителям они не говорили, потому что осознавали: это омерзительно и не очень правильно. Она добавила, что вообще забыла о тех случаях до тех пор, пока это не всплыло во время работы с психотерапевтом уже во взрослом возрасте.

Экс-участница "Ранеток" поделилась и безумным эпизодом встречи с похотливым Бари Алибасовым. Подростков привели знакомиться со знаменитым продюсером, посадили пить чай, и тот во время беседы ни с того ни с сего спросил у девочек: "Дрочите?". По словам Жени Огурцовой, в шоке были все.

"Далее Бари Керимович строго-настрого наказал всем без исключения начать мастурбировать сегодня же!" – заявила артистка. Он объяснил это тем, что пока юные певицы не узнают свое тело и не откроют свою сексуальность, будут неестественно смотреться на сцене.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 14:26 Источник: Ранетки. Счастливый билет в ад ✓ Надежный источник
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