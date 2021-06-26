"Старческий маразм": Успенская вызвала оторопь откровенным фото

Любовь Успенская без стеснения выкладывает пикантные фотографии, но в этот раз она особенно удивила.

На днях артистка опубликовала скандальный кадр. На нем она предстала в черном обтягивающем боди с глубоким декольте и высоких ботфортах. Певица кокетливо сложила губы бантиком и загадочно отвела взгляд от камеры.

В подписи к посту Любовь Успенская отметила, что фестиваль "Жара" в Москве ничем не уступает предыдущему в Баку, однако, в столице не хватает моря.

Подписчики злостно отреагировали на столь откровенную фотографию. Многие обвинили Успенскую в злоупотреблении пластическими операциями и фотошопом, чрезмерной пошлости и наряду не по возрасту. Также некоторые заявили, что такие появления на публике – это старческий маразм.

"Сдвиг по фазе", "Для элегантного возраста очень пошло!", "Старческий маразм", "Спасибо фильтрам , сейчас мы все не такие , какими хотели ли быть", "Образ красив, но не по возрасту все таки, все знают, сколько лет вам", "Совсем на старости лет сдурела", – критично отметили хейтеры.

Однако нашлись и те, кто поддержал Любовь в выборе костюма. Поклонники написали, что артистка юна не по годам, а также красива, стройна и привлекательна.

"Эта женщина – просто эталон женщины", "Из-за таких как вы поднимают пенсионный возраст", "Созданы обвораживать", "Сексуальная очень", "Какие у нее сексуальные ноги. Аж возбуждает", – восторженно прокомментировали фолловеры.

напомним, что недавно дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина перенесла очередные пластические операции. По словам матери, девушка готовится покорять отечественный шоу-бизнес.