"Два перелома было": Успенская рассказала об издевательствах мужа

Любовь Успенская рассказала о низких поступках своего избранника Александра Плаксина.

Недавно муж певицы Александр Плаксин, который много лет проживает отдельно, заявил свои права на имущество звезды и затеял войну за недвижимость. На днях Любовь Успенская одержала первую небольшую победу в этой войне, а после прокомментировала поведение мужчины.

Любовь Залмановна призналась, что отец ее дочери всегда был способен на низкие поступки, поэтому то, что он делает сейчас, не слишком удивило звезду. Мужчина вознамерился получить половину особняка певицы, а также разделить заработанные ей деньги. Певица подчеркнула, что она сейчас и без того находится в стесненном положении из-за пандемии, повлекшей за собой отмену концертов. К тому же, она занимается дорогостоящим лечением наркозависимой дочери. Но все это не остановило Плаксина, и он решил добить королеву русского шансона.

Успенская предположила, что своим поведением мужчина намеренно делает так, чтобы ее здоровье пошатнулось, и ему это удается. За последние шесть месяцев певица неоднократно теряла сознание и получила два перелома. Большим ударом для ее здоровья стала ситуация с больной дочерью, а Плаксин этим воспользовался, чтобы уничтожить жену и не делить ее имущество – об этом сама певица рассказала "Собеседнику".

Ранее, узнав о намерениях супруга делить имущество, Любовь Успенская попыталась договориться полюбовно, однако мужчина не согласился, после чего и началась судебная волокита.