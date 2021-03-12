Дочь Елены Воробей удивила россиян внешним видом

11 марта наследнице Елены воробей исполнилось 18 лет. Юмористка трогательно поздравила Софию с совершеннолетием.

Артистка поделилась радостью в своем инстаграм-аккаунте. Она опубликовала фото дочери и пожелала ей счастья и чтобы ее мечты сбывались.

Поклонники восхитились тем, как выглядит София. "Красавица какая!", "Какая милая девочка! На маму похожа", "Красоточка", – осыпали девушку комплиментами фолловеры.

Напомним, ранее дочь юмористки пережила серьезное испытание. Ей сделали сложную операцию на позвоночнике. У Софии был сколиоз третьей степени. Хирургическое вмешательство прошло удачно, и девушка избавилась от жутких болей.

Напомним, единственная дочь Елены Воробей появилась на свет от женатого бизнесмена из Санкт-Петербурга. Мужчина долго не говорил артистке о том, что не свободен. После того, как юмористка узнала правду, она разорвала отношения с возлюбленным.

Позже мужчина в результате несчастного случая получил перелом основания черепа и впал в кому. Он умер через девять месяцев после трагического инцидента.