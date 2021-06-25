"Отвратительно!": выставившая напоказ натруженные конечности Волочкова вызвала омерзение

В Сети обсуждают новое фото 45-летней балерины Анастасии Волочковой.

Долгое время поклонники Анастасии Волчковой не могли комментировать публикации в ее инстаграм-аккаунте, поскольку эту функцию балерина однажды отключила. Однако недавно артистка все-таки разрешила интернет-пользователям высказываться под ее снимками и видео.

Обычно фанаты поддерживают Волочкову, но недавно даже они не сдержались и сделали замечание балерине. Анастасия опубликовала снимок, на котором она, вытянув ноги в сторону объектива фотокамеры, позирует в компании некой брюнетки. Поклонники считают, что этот кадр как минимум неудачный, ведь натруженные ноги балерины, по их мнению, не нужно выставлять напоказ, да еще и так близко.

Некоторые интернет-пользователи пытались деликатно указать Анастасии на ее ошибку, однако многие даже не подбирали выражения. "Жуткие ласты!", "Отвратительно", "Снова свои ноги нам под нос сует", "Все понимают, что от такой профессии ноги – ужас, но зачем совать их на первый план?!", – написали фоловеры.

Впрочем, Анастасию Волочкову вряд ли волнуют такие комментарии, ведь балерина очень гордится своей физической подготовкой, в частности – крепкими, сильными ногами. Так повелось, что нижние конечности артистки называют ее кормилицами.