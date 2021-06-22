Волочковой срочно требуется отсутствующая в стране вакцина

Сегодня в стране проходит массовая вакцинация от бушующего коронавируса. Кажется, это единственный способ остановить распространение заразы. А вот знаменитой балерине Анастасии Волочковой требуется отсутствующая в стране вакцина.

Диана Вишнева, Светлана Захарова, Ульяна Лопаткина – имена этих русских балерин знает весь мир. Но, кажется, ни об одной из танцовщиц не говорят и не пишут сегодня больше, чем об Анастасии Волочковой. И именно ее Алла Пугачева пригласила на свой юбилейный концерт в Москве и Минске как олицетворение современного шоу-бизнеса.

Каждый ее чих, каждый шаг, каждое слово – это новостной повод. Пресса и поклонники обсуждают любовников, гонорары, дома, купальники и шпагаты Насти. Кажется, что словно о ней пела Примадонна: "Валяйте, говорите обо мне, //Мне это даже нравится вполне– // Куда и с кем лечу, кому за что плачу, //Живу я только с тем, кого хочу..."

Волочкова не обращает внимание на шквал камней, водопад желчи и поток яда, которые не стихают. Она просто живет в свое удовольствие. И словно бы дразнит дорогими машинами, огромными букетами и шикарными подарками, тех, кому не дает покоя.

"Единственная вакцина, которая мне срочно нужна сегодня, это вакцина от дураков, завистников, идиотов и хамов, – призналась 45-летняя Анастасия Волочкова в интервью "Дни.ру". – У меня уже сильный иммунитет против этого – я же не первый год в профессии. Но укол все равно не помешает. Жаль только, что такая вакцина в стране отсутствует".