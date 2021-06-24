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Шоу-бизнес
"Она еще и поет": Волочкова поразила публику новым талантом

"Она еще и поет": Волочкова поразила публику новым талантом

Анастасия Волочкова по-настоящему удивила поклонников, сообщив о выходе своего сольного альбома.
прочитано 333 раза

45-летняя балерина внезапно предстала в новом для себя амплуа. Оказывается, в течение последних десяти лет она записывала песни и теперь, наконец, выпустила собственную пластинку. Своей радостью Анастасия Волочкова накануне поделилась с подписчиками в "Инстаграм".

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Артистка рассказала, что ее первой песней стала композиция "Балерина", которую для нее написал сам Игорь Николаев. Он же показал студийную запись Анастасии Примадонне. После этого Алла Борисовна пригласила танцовщицу на свои знаменитые "Рождественские встречи". Благодаря покровительству таких мэтров, как Пугачева и Николаев, репертуар Волочковой со временем стал расширяться и пополняться композициями других авторов. Теперь же поющая балерина с радостью представила свое творчество на суд публики.

Многие поклонники Волочковой совсем ничего не знали о ее вокальных способностях, поэтому были буквально поражены такой новостью. Фолловеры оставили множество удивленных и отчасти язвительных комментариев. Они написали:

"Вселенная это не переживёт" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Мягко сказано,что я удивлена....", "Она еще и поет", "Оооооо вот это поворот.....это вам не баня, веник и купель", "Спасла поп музыку", "Ещё и такой пивицы не хватало".

Многим фолловерам захотелось посмеяться над внезапно запевшей балериной, но нашлись и такие, которые искренне поздравили артистку с новым витком в ее творчестве и даже разглядели в ней настоящий вокальный талант.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Анастасия Волочкова возмутила публику своим скандальным поведением в День памяти и скорби.

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Анастасия Волочкова. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 09:12 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость783767
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Волочкова поёт. Да, у неё хороший слух и приятный голос. Пойте, Настя. Творческих удач Вам.
1

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