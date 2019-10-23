Трудовая мозоль: Волочкова в кровь стерла кормилицу

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Среда 23 октября
Лента новостей
19:25
В Новокузнецке на перекрестке столкнулись два автомобиля
19:15
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
18:53
В Москве пройдет X Международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2019"
18:10
Втоптанному в грязь Порошенко нанесли новый удар
17:42
В Москве вооруженный приезжий ограбил McDonald's
16:54
В Петербурге дебошир под наркотиками выстрелил полицейскому в грудь
16:44
Спасавшаяся от дикого зверя Летучая залезла на капот машины
16:41
Володин выделил ключевые вопросы при рассмотрении бюджета
16:35
В Ижевске в серьезном ДТП пострадал ребенок
16:26
Водитель авто сбил двух человек на МКАД
16:24
Россияне разинули рот от происходящего на Крымском мосту
16:10
Мыла в кухонной раковине: мать Тимати шокировала кадрами с новорожденным внуком
16:07
Кофе признали отличным средством против лишнего веса
15:56
Школьница умерла от отравления газом из баллончика в туалете уфимского ТЦ
15:52
"Остановись уже": Крутой обратился к преобразившейся Дубцовой
15:48
Королева вытеснила Маркл из комнаты для аудиенций
15:38
Визитку Путина готовы отдать за два миллиона
15:35
"Лол, если хочешь плакать – плачь": разведенка Бузова утешает брошенную Милявскую
15:32
В подмосковном лесу нашли 59-летнюю женщину
15:25
Под Москвой перевернулся микроавтобус с пассажирами
15:19
В пермском бассейне на глазах у взрослых утонула девочка
15:13
В центре Петербурга перевернувшаяся иномарка сбила толпу пешеходов
14:57
Обнаружен забитый до отвала трупами грузовик
14:54
Составила завещание: состояние жены-старушки Гогена Солнцева ухудшается
14:49
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
14:49
Ученые обнародовали простой секрет быстрого похудения
14:48
Итальянская палитра: знаменитый кларнетист из Италии выступит вместе с музыкантами "Трио имени Рахманинова"
14:31
Дума поддержала проект бюджета на следующие три года
14:30
Мужа давно не беспокоит: без этого предмета во рту Канделаки не засыпает
14:24
Андрей Могучий ставит в Театре Наций сказку о девяностых
14:18
Бюджет-2020: Москва наращивает расходы на социальную сферу
14:06
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
14:05
"Классное будущее": на Украине потребовали устроить бойню в Донбассе
14:03
Бондарчук получила по лицу на чужой свадьбе
13:57
"Сказочная!": Александрову облизали с головы до ног
13:42
Мать заживо сварившегося в ОВД футболиста не верит в несчастный случай
13:38
Новые подробности о состоянии госпитализированной Малышевой
13:35
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
13:24
Jeep Grand Cherokee SRT: внедорожник с норовом
13:07
Пугачева возбудилась от прилюдных ласк Кончаловского и Высоцкой
12:58
"Дни.ру" дарят билеты: Мюзикл "Алые паруса"
12:53
Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
12:52
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
12:46
"Должно быть стыдно": бывшая жена Краско живет с двумя женщинами
12:43
"Горячая булочка": известная модель возбудила мужчин аппетитными формами
12:39
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: как это было
12:14
В России могут запретить детское шампанское
12:10
Госдума обсуждает в первом чтении бюджет 2020-2022
12:01
"Кошмар просто": Бородина обратилась к россиянкам после жестокого избиения
11:58
Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк
11:46
Оголившаяся Решетова показала фигуру после родов
11:45
Россияне скупают красную икру
11:37
Никотин: запреты и новые подходы
11:17
"Уходил в себя": Масляков раскритиковал Зеленского за продвижение кавээнщиков в политику
10:57
Названа причина смерти рабочих на руднике "Таймырский"
10:51
Сунула в рот: Пригожин не сдержался от действий Валерии
10:41
Самолеты США отработали бомбардировку Крыма
10:28
"Голубь какнул в конце?": Рудковскую высмеяли за видео с птичкой
10:00
Станислав Николаев пожертвовал чудотворную икону Историческому музею
09:55
Хохочущая Бузова унизила Собчак на гламурной премии
09:49
"Страна посильнее": Лукашенко пожаловался на Россию
09:45
"Смертельная обида": народ обрушился на модницу Зеленскую
09:43
Турция свернула операцию в Сирии
09:20
Вскрылось жесткое требование Трампа к Зеленскому
09:16
Елену Малышеву срочно госпитализировали
08:55
Семья Елены Перминовой подверглась смертельной опасности на отдыхе
08:43
Заворотнюк объявилась после долгого молчания
08:11
"Гарик спать не дает?": Асмус удивила странным высказыванием
07:17
Душил на кухне: на мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" напали
06:30
Списанный материал: в Москве поставили крест на неудачнике Зеленском
04:22
Шварценеггеру сделали смертельно опасную операцию на сердце
02:09
Бритни Спирс показала кувыркание с мужчиной
00:12
"Никаких фанатов нет": потерпевшую крах Бузову уличили в обмане
21:58
Бросившая грудного сына Лопырева посетила шумную вечеринку
21:56
Да она под препаратами: обколотую Кравец сняли в центре Москвы
21:55
"Так разве можно?": Голая Варнава "нокаутировала" Гагарину
21:49
Циничный Малахов превратил жуткую смерть в скандальное шоу
21:49
В Москве народная артистка оказалась заблокирована в собственной квартире
21:48
"Близнец" Зеленского обратился к Мартиросяну с серьезной просьбой
21:41
"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
21:27
В Петербурге приезжий ударил ножом знакомого из-за неприязни
21:17
Близкие Рудковской не поддержали ее в трудный момент
21:12
41-летней Чеховой понадобился двойник для свиданий с назойливыми мужиками
20:31
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
19:59
21 удар ножом: в Новосибирске подросток зверски убил свою бабушку
19:57
Седокова стала самой горячей мамочкой
19:09
Новые данные о личности предполагаемого сына Николая Цискаридзе
19:08
В Уфе мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов
18:48
"Дышать спокойно не могу": Бочкарева рассказала о травле
18:20
"Как пойдет": невестка Орбакайте впервые обмолвилась о детях
18:12
Под Ростовом из-за перестрелки погибли люди
17:40
Завистливая Бородина наговорила гадостей за спиной у Бузовой
17:13
7 лучших книг на реальных событиях
17:04
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
16:59
"Это беспроигрышный вариант": Ивлеева раскрыла секрет удачного замужества с иностранцем
16:58
Дакота прослезилась после слухов о лесбийском романе
16:32
Все деньги ушли на лекарства: малыши разбитого инсультом Мамонова остались без нормальной еды
16:23
"Дни.ру" дарят билеты: Концерт Александра Устюгова и группы "Ekibastuz"
16:22
Актер Александр Устюгов даст первый сольный концерт в Москве
16:14
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
Как сохранить молодость
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
"Должно быть стыдно": бывшая жена Краско живет с двумя женщинами
Шоу-бизнес

Трудовая мозоль: Волочкова в кровь стерла кормилицу

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова любит эпатировать своих поклонников необычными выходками. Правда, в этот раз знаменитость немного перегнула палку.
прочитано 998 раз

В мире шоу-бизнеса балерина славится одной из самых открытых личностей, но порой ее открытость не приносит ничего, кроме неприятной реакции. Так танцовщица поделилась с поклонниками фото, на котором показала, что бывает, если перетренируешься.

ПО ТЕМЕ

"Исходит сексуальная энергия": Волочкова сделала заявление после поцелуя с Запашным

Что случилось с грудью Анастасии Волочковой

Дана Борисова жестко сцепилась с Анастасией Волочковой

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На снимке, размещенном на личной странице Волочковой в социальной сети "Инстаграм", женщина с гордостью или же досадой демонстрирует стертую в кровь пятку. Верхний слой кожи слез. Видимо, Анастасия занималась в неудобной обуви. Впрочем, не исключено, что она слишком сильно прыгала – сразу же после неприятного фото знаменитость опубликовала видео, на кадрах которого скачет с детьми.

Публикацию танцовщица подписала просто и лаконично: "Порепетировала..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Текст она дополнила смайликом и массой хештегов.

За три часа публикация набрала больше трех тысяч лайков, однако сразу за этим последовало бессчетное количество неблагоприятных комментариев. Многие осудили знаменитость за такие кадры. Пользователи высказались, что не стоит делиться подробностями своей жизни. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Больше нечего показать?", "А нам это зачем？🤔 ", "А мозоли с других мест можно?", "Я только есть начал, и здесь такое. Мне чет поплохело, аппетит пропал", " Настя😹😹😹, надо запустить флешмоб, у кого чего и выставлять, может у кого эпиляция неудачная или Геморой от сидячей работы ... И все выкладываем на своих страничках 😂", – высказались фолловеры Волочковой.

Автор: 23 октября 2019, 19:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сева
Ответить
Какая мерзость
TOMOC
Ответить
Увидел Фото Вырвало Прямо На Дорогой Телефон
Сева
Ответить
Не ну совсем уже, какая гадость, как ну как можно такое выкладывать? Это даже уже не позор, это кукушка конкретно течёт.
1

Популярные темы форума

Политика

"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко
Пустослова Зеленского приперли к стенке
Опасной выходке Трампа нашли объяснение

Шоу-бизнес

"А где Сафина?": Алсу обделила одну из дочерей
Экстремальное декольте Савельевой сразило народ наповал
"Вы прекрасны, Роза!": как с годами менялась Сябитова
"Почему такая красивая?": Орбакайте совершила неожиданный прорыв

Проишествия

Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк

Виной тому генетическая предрасположенность
Общество

"Смертельная обида": народ обрушился на модницу Зеленскую

Образ первой леди Украины раскритиковали
Общество

"Уходил в себя": Масляков раскритиковал Зеленского за продвижение кавээнщиков в политику

Президент Клуба веселых и находчивых спокоен за Россию
Шоу-бизнес

"Кошмар просто": Бородина обратилась к россиянкам после жестокого избиения

Телеведущая рассказала жуткую историю

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru