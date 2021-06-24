"Мне страшно": у популярного артиста обнаружили рак

Лидер известной панк-рок группы Blink-182 Марк Хоппус шокировал поклонников страшной новостью.



Американский музыкант сообщил в соцсети, что проходит курс химеотерапии. 49-летний певец борется с онкологией уже три месяца. Марк Хоппус попросил фанатов молиться за него.

Артист опубликовал снимок из клиники, но вскоре его убрал. Фолловеры заметили это и атаковали исполнителя вопросами о здоровьем. Позже Марк Хоппус разместил объяснения происходящего.

"Мне страшно", – признался музыкант. Вместе с тем, он поблагодарил врачей, близких и товарищей, которые помогают ему перенести это тяжелое испытание. Артист добавил, что ему предстоит еще долгое лечение, но он старается сохранять оптимизм и надеется на лучшее.

Подробности своего диагноза Марк Хоппус сообщать не стал. В сторис своего инстаграм-аккаунта он показал кадр, на котором сидит в инвалидной коляске. Судя по снимку, у звезды выпали волосы.

Напомним, группа Blink-182 родилась в 1992 году в США. Последний их альбом увидел свет в 2019 году. Марк Хоппус также является одним из основателей группы +44 и одним из участников коллектива Simple Creatures.