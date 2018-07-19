Кобзон по именам назвал больных раком звезд

В недавнем выпуске передачи Дмитрия Бориса "Пусть говорят", посвященной борьбе с онкологическими заболеваниями, Иосиф Кобзон по именам назвал отечественных знаменитостей, у которых был диагностирован рак. В его списке оказались Александра Буйнова, Александра Розенбаума, Валентина Юдашкина, Людмилу Рюмину. Dni.ru решили напомнить, кто еще из артистов мужественно борется со смертельно опасным недугом.
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