Звезда бразильских сериалов с русскими корнями скончалась от рака

Эва Вилма умерла 15 мая в госпитале Сан-Паулу. В медицинское учреждение звезда сериалов попала за месяц до кончины. Причина смерти – рак яичников.
Отметим, у Эвы Вилмы – русские корни. Она родилась семье русской еврейки и немца. Отец знаменитости был металлургом. Родители Эвы имели весьма скромные доходы, поэтому девушка рано пошла работать. В 15 лет Вилма начала давать уроки скрипки, позднее стала танцовщицей. Окончив балетную школу, она попала в труппу театра "de Arena".
Кинокарьера Эвы Вилмы началась в начале 50-х. В 1955 году артистка вышла замуж за партнера по сериалу "Привет, сладкая!" Джона Эрберта. Этот ситком выходил на экраны почти десять лет.
Известность Вилме принесла работа в ленте Ивани Рибейру "Женщины из Песка" 1973 года – это первая версия известного на постсоветском пространстве сериала "Секрет тропиканки". Эва исполнила роли сестер-близнецов Рут и Ракел, в 90-х этих героинь играла Глория Пирес.
Брак Эвы Вилмы и Джона Эрберта продлился 21 год. В этом союзе знаменитость родила дочь Вивиен и сына Джона-младшего. Вторым мужем звезды мыльных опер стал актер и режиссер Карлос Зару. В 2002 году актриса овдовела – супруг знаменитости скончался от рака пищевода.
Ранее издание "Дни.ру" рассказало, как сложилась судьба звезды сериала "Секрет тропиканки" Глории Пирес. В августе артистка отпразднует 58-летие.
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