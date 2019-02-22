Звезда популярного сериала умерла от рака

В США в возрасте 68 лет ушел из жизни актер Винни Велла, известный во всем мире благодаря своей роли в сериале "Клан Сопрано", передает портал teleprogramma.pro. Сообщается, что причиной смерти артиста стал рак печени.

"Мы с грустью сообщаем о смерти Винни Веллы, и мы уверены, что никто не опечален этим больше, чем он сам. Винни любил жизнь, семью, друзей и поклонников", – цитирует RT заявление семьи актера.



За свою карьеру Винни Велла сыграл в более чем 50 лентах. Все они были эпизодическими, однако большинство хорошо запомнились зрителям. Помимо "Клана Сопрано", актера помнят за работы в таких фильмах, как "Казино" и "Ирландец".