Брошенная звезда "Ранеток" разделась для нового кавалера
Бывшую звезду "Ранеток" бросил муж, и Женя Огурцова пошла вразнос. От жалоб на здоровье и злую судьбу певица перешла к откровенным фотосессиям.
29-летняя артистка снялась на постели, повернувшись к зрителям боком. Из одежды на Жене одни кружевные трусики, а обнаженную грудь певица стыдливо прикрыла рукой. Хотя, судя по выражению лица бывшей звезды "Ранеток", ни фотографа, ни будущих зрителей она вовсе не смущается.
Некоторые подписчики Огурцовой решили, что такое фото – это уж слишком. Они предполагают, что после расставания с мужем экс-звезда "Ранеток" решила привлечь нового кавалера, пишет "Экспресс-газета".
Как известно, у бывшей звезды "Ранеток" трудности в личной жизни. Женя Огурцова рассталась с дизайнером Анатолием Рамоновым, за которого вышла замуж более трех лет назад. Разрыву не помешало даже то, что у пары есть сын. Огурцова говорит, что пыталась откровенно поговорить с мужем, предлагала ему пожить отдельно, но сгладить конфликт не удалось.
У Огурцовой, кроме того, серьезные проблемы со здоровьем. Врачи поставили диагноз "дистрофия сетчатки", артистка ослепла на один глаз. При этом бывшая звезда "Ранеток"помогала приехавшему с Украины Рамонову обосноваться в Москве – она сделала мужу российский паспорт и хлопотала по поводу столичной прописки.
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