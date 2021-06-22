Дочери Бородиной подарили на 12-летие валюту и белье

Красавица дочь Ксении Бородиной отметила 12-летие. Девочка принимает подарки спустя неделю.

Старшей дочери Ксении Бородиной исполнилось 12 лет еще 10 июня. Однако отметить праздник с семьей она тогда не смогла, так как была в поездке с одноклассниками. Спустя неделю семья закатила шумную вечеринку с тортом и аниматорами в одном из столичных ресторанов.

В своем "Инстаграм" Ксения Бородина показала, как довольная Маруся распаковывает подарке. Девочке подарили море дорогостоящих и уникальных презентов. К примеру, ей подарили пачку долларов и бежевое бикини. Девочка уже взрослая, поэтому и подарки у нее соответствующие.

Одним из самых дорогих подарков стал золотой кулон в форме вишенок стоимостью около 60 тысяч рублей. Ксения Бородина предположила, что этот подарок сделала ее коллега Ольга Орлова. Ведущая отметила ее при распаковке подарка.

Также 12-летней девочке подарили кеды от Fendi и еще массу других материальных благ. Подписчики Ксении Бородиной поздравили старшую дочь телеведущей и искренне пожелали девочке счастья и крепкого здоровья. Многие отметили, что девочка растет копией матери.

Стоит отметить, что отец Маруси Курбан Омаров не присутствовал на празднике. Он поздравил ее в своем "Инстаграм".