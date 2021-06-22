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Шоу-бизнес
Манукян вступился за Бузову после очередного скандала

Манукян вступился за Бузову после очередного скандала

На днях сборная России с треском проиграла Дании на чемпионате Европы по футболу. Кажется, найден выход. Ситуацию спасет Ольга Бузова!
прочитано 451 раз

Скандал стал вторым именем Ольги Бузовой. То ее упрекают в бездарности, то обвиняют в алкоголизме. Несмотря ни на что, популярность поющей ведущей только растет.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Бывший возлюбленный и несостоявшийся муж Ольги Бузовой, блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, посоветовал ей попробовать себя еще на одном поприще. Раз уж у Бузовой все так хорошо получается, то почему бы ей не стать тренером сборной России по футболу, подумал он. Тем более, после такого провала ведущая точно знает, что делать во имя спасения имиджа российского футбола. Ведь МХАТ имени Горького она уже спасла...

Давид Манукян согласился с мнением комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Станиславу Черчесову требуется замена на посту тренера сборной России. Также он напомнил, что появление Ольги Бузовой на Евро-2020 стало самым ярким событием чемпионата для нашей страны.

По словам Манукяна, у Бузовой все отлично получается. При этом она не получает никаких профессиональных навыков, пишет ФАН.

"Я вам скажу сейчас парадоксальную вещь, но именно Ольгу Бузову нужно назначить на пост главного тренера сборной России по футболу", – заявил Манукян.

Давид Манукян вспомнил слова Ольги Бузовой о том, что, если бы ее пустили в раздевалку к футболистам, то она смогла бы правильно настроить мужчин на матч.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 15:19 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гостья
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Причем бузова и по каким параметрам она стала лучшей на Евро ?
Что пришла пьяной на эфир Матч ТВ ,что несла чушь, заплетался язык ,отвечала на вопросы ,долго думала ,что сказать пьяным языком ,а выходя из студии её от выпитого мотануло в сторону, что мужик её задержал за руку Что устроила истерику, когда не знала ,как ответить на вопросы от Губерниева,понятно , лучше тупой устроить истерику ,чем позориться своими ответами
А лучшая на Евро её обозначила ,жена владельца "Спартака" ,она обычный болельщица ,сказала свое мнение ,очень сомнительное ,скорее с подачей пиарщика бузовой,как всегда
Гость780861
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Тем более надо спасать имидж не только сборной,но и бузовой,после пьяного эфира на Матч ТВ Правда игроки не воспринимают бузову ,как певицу, значит с её воем надо заканчивать, Когда Черчесов пригрозил игрокам ,если они проиграют финнам ,то пойдут на концерт бузовой , А ВЕДЬ испугались выиграли Когда бузова предлагала пообщаться, в более тесном контакте ,с игроками ,тренер отказа наотрез, что бузову не пустит в раздевалку ,скорее знает ,как бузова приставала в раздевалке к футболистам ,пока муж не видел, ,поэтому болельщики на трибуна зная это ,увидев бузову кричали "Бузова проститутка"
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