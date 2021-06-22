Манукян вступился за Бузову после очередного скандала

На днях сборная России с треском проиграла Дании на чемпионате Европы по футболу. Кажется, найден выход. Ситуацию спасет Ольга Бузова!

Скандал стал вторым именем Ольги Бузовой. То ее упрекают в бездарности, то обвиняют в алкоголизме. Несмотря ни на что, популярность поющей ведущей только растет.



Бывший возлюбленный и несостоявшийся муж Ольги Бузовой, блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, посоветовал ей попробовать себя еще на одном поприще. Раз уж у Бузовой все так хорошо получается, то почему бы ей не стать тренером сборной России по футболу, подумал он. Тем более, после такого провала ведущая точно знает, что делать во имя спасения имиджа российского футбола. Ведь МХАТ имени Горького она уже спасла...

Давид Манукян согласился с мнением комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Станиславу Черчесову требуется замена на посту тренера сборной России. Также он напомнил, что появление Ольги Бузовой на Евро-2020 стало самым ярким событием чемпионата для нашей страны.

По словам Манукяна, у Бузовой все отлично получается. При этом она не получает никаких профессиональных навыков, пишет ФАН.

"Я вам скажу сейчас парадоксальную вещь, но именно Ольгу Бузову нужно назначить на пост главного тренера сборной России по футболу", – заявил Манукян.

Давид Манукян вспомнил слова Ольги Бузовой о том, что, если бы ее пустили в раздевалку к футболистам, то она смогла бы правильно настроить мужчин на матч.