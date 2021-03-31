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31 марта
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Вечный любовник: 72-летний Леонтьев показал страсть с известной певицей

Вечный любовник: 72-летний Леонтьев показал страсть с известной певицей

Артист интригующе поздравил Лайму Вайкуле с днем рождения. Валерий Леонтьев показал интересный снимок.
прочитано 1706 раз

"Вечный любовник и вечный злодей-сердцеед", — так пел о себе Валерий Леонтьев, заставляя поклонников дрожать от удовольствия. Сейчас артист продолжает оставаться импозантным мужчиной, несмотря на преклонный возраст. Он открыто демострирует подписчикам инстаграм-канала амплуа казановы, ничуть этого не стесняясь.

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 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

31 марта эстрадной певице Лайме Вайкуле исполнилось 67 лет, по этому случаю Валерий Леонтьев разместил в личном блоге пикантный снимок с именинницей. В кадре мужчина держит звездную блондинку в объятиях и склоняется над ее расслабленным телом. Оба чувственно улыбаются, полностью отдаваясь приятному моменту.


Валерий Леонтьев написал для исполнительницы хита "Вернисаж" несколько добрых пожеланий о жизни и карьере, а также выразил по отношению к коллеге теплые чувства. Лайма Вайкуле поблагодарила артиста за поздравление и ласково назвала его Валерочкой.

Подписчики присоединились к торжественным словам мужчины и оставили к снимку комментарии. "Красивые, стильные, любимые всеми!", "Потрясающий дуэт. Настолько великолепно звучат голоса", "Гениальные артисты!", "Как вы чудесно смотрелись в дуэте! И как друзья — тоже восторг!" — отреагировали пользователи Сети на публикацию Валерия Леонтьева.


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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 13:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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