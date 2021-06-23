"Опять голая?!": скандальное поведение Волочковой в День памяти и скорби взбесило россиян

Анастасия Волочкова показала поклонникам новое фото, снятое по старым правилам.

45-летняя балерина в последние годы все больше славится своей любовью к провокационным снимкам. На ее странице в "Инстаграм" то и дело появляются фотографии, на которых она запечатлена в полуголом виде и в каких-то немыслимых позах. Практически каждый подобный снимок вызывает негативные комментарии фолловеров, которые настойчиво просят артистку одеться. Однако Анастасия Волочкова не желает внимать просьбам народа.

Накануне в микроблоге звезды появился новый снимок, на котором балерина позирует в голом виде на собственном газоне. Из одежды на женщине – лишь банная шапка на голове. Все интимные места при этом стыдливо прикрыты веником. Увидев такое, фанаты поспешили урезонить балерину и напомнить ей о Дне памяти и скорби, в который так себя вести просто непозволительно.

Возмущенные фолловеры оставили множество гневных комментарием под провокационным фото. Люди написали:

"О, Боже! Опять голая!? Зачем, и так все видели, ничего нового" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ничего, что сегодня День памяти и скорби?", "Вспомнилась поговорка.." без порток но в шляпе"", "Как всегда голая. Фантазии не хватает. А потом удивляется почему меня люди обсуждают", "Тощая, голая и в шапке... – не пора ли в психушку?"

На одном из предыдущих фото Анастасия Волочкова напомнила россиянам Ихтиандра.