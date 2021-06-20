"Настя, ты дура?": Волочкова вызвала оторопь очередной интимной фотографией

Артистка часто выкладывает личные фотографии в свои социальные сети, на что поклонники неоднозначно реагируют. Одни утверждают, что Анастасия красива и привлекательна, а другие осуждают ее за излишнюю пошлость и откровенность.
Так, недавно Анастасия Волочкова разметила на странице личного блога пикантное фото. Балерина предстала перед публикой в черном кружевном топе и женственном жакете, украшенном стразами и декоративными элементами. Ноги и бедра Волочкова предпочла оставить голыми. Образ дополнили естественный макияж и небрежная прическа.
Подписчики бурно отреагировали на пост артистки. Одни с изумлением и восхищением отметили, что последнее время Анастасия Волочкова особенно прекрасна и женственна. Многие подчеркнули, что балерина неплохо похудела, и ей это очень идет, а также пожелали ей не обращать внимание на негатив.
"У вас прекрасные, замечательные ножки! И вы мне очень нравитесь", "Я восхищаюсь тобой, потому что в тебе совпадает ум и красота. Плохое пишут тебе только завистники", "Просто вы ослепительно красивы", – искренне написали фолловеры.
Однако нашлись и те, кому не понравилась очередная откровенная фотография Анастасии. Эти подписчики осудили Волочкову за некрасивую фигуру, вульгарность, странную позу и неудачный наряд.
"Ну, что же опять без штанов", "Тело некрасивое, факт. Поза некрасивая, тоже факт. Самовлюбленность так и лезет из нее", "И чему завидовать? Что жопа плоская и сиськи висят? Нет, спасибо", – дерзко и грубо прокомментировали пользователи.
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