То ли Кощей то ли Ихтиандр: Волочкова поразила россиян неожиданным преображением

Каждый новый снимок эпатажной балерины все больше будоражит воображение ее фанатов, причем не в самом хорошем смысле. Однако артистка словно не замечает оскорбительных комментариев и публикует все больше провокационных фото. На этот раз Анастасия Волочкова разместила в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором она запечатлена в расшитом бисером купальнике с глубоким декольте.
Артистка рассказала, что с этого снимка начинается ее фотосессия. Однако поклонникам, похоже, хватило и одного кадра. В комментариях к фото фолловеры балерины крайне негативно оценили ее внешний вид и даже нашли нелестное сходство артистки с жуткими персонажами. Поклонники написали:
"Господи сохрани!!! Я думала эльф!!!)))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ихтиандер", "Пожалуйста, начинайте кушать, а то уже на кащея похожи....", "Неудачное фото", "Никакой красоты", "Настя, ну повзрослейте уже, похудели, ноги жилистые, грудь обвисла. Недостатки надо прятать, а не выставлять напоказ...".
Кто-то из подписчиков также спросил, когда балерина начнет публиковать фото, на которых она запечатлена в платьях. Многим надоело, что Волочкова демонстрирует голое тело, которое давно не отличается прежней красотой. Однако артистка и на этот раз оставила подобные комментарии без ответа. Создается впечатление, что она абсолютно уверена в собственной неотразимости.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Анастасия Волочкова ищет жильцов для своей шикарной квартиры в Санкт-Петербурге.
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