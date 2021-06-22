Втянутый в гей-скандал Манукян публично пощупал резиновый фаллос

Блогер и исполнитель Давид Манукян дал откровенное интервью и продемонстрировал свои познания в области мужского тела.

Блогер и певец Давид Манукян, более известный как Дава, принял участие в "ТТ шоу" на "Ютуб" и дал откровенное интервью, которое сопровождалось интерактивными заданиями.



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Одно из таких заданий было очень увлекательным для гостя. Ведущий попросил Даву надеть медицинскую маску на лицо. В аквариум он клал разные предметы, а Дава угадывал, что это. За каждый правильный ответ ведущий пообещал целовать Даву, а за неправильный делать ему "крапивку".



Одним из первых предметов стал резиновый фаллос. Давид Манукян визжал, как девчонка" когда понял, что у него в руках. Он отметил, что у него половой орган такой же по размеру. Однако названия предмета он произнести так и не смог. Ведущий помог ему сказать, что это искусственный фаллос.

Также Дава рассказал в интервью о личной жизни. Он ответил на вопрос, есть ли шанс, что они с Ольгой Бузовой снова будут вместе. Дава отметил, что для него это пройденный этап, поэтому нет никаких шансов, что бывшие возлюбленные снова будут вместе.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Давид Манукян заступился за Ольгу Бузову после очередного скандала. Он заявил, что у поющей ведущей отлично получается браться за разные сферы деятельности, и предложил ей стать тренером российской сборной по футболу.