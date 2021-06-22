"Потеряла способность жить": измученная переживаниями дочь Заворотнюк сделала признание

Дочь Анастасии Заворотнюк – Анна призналась, что у нее пропала вся жизненная энергия.

25-летняя Анна активно ведет свой микроблог в "Инстаграм" и всегда делится с подписчиками своими сокровенными мыслями. При этом Анна не из тех, кто любит жаловаться. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю ее семьи, дочь актрисы не плачет, а, наоборот всегда старается оказать поддержку другим. Сегодня же девушка изменила своей тактике. Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с фолловерами и заявила, что сил у нее больше нет.

Анна призналась, что она потеряла способность наслаждаться жизнью и просто не знает, где черпать энергию и вдохновение. Последний год стал для молодой женщины самым тяжелым из всех. Теперь ей приходится буквально собирать себя по кускам. Анне самой надоели все ее переживания и негативные мысли, но куда от них деться, она не знает. В откровенной беседе с фолловерами Заворотнюк призналась, что хотела бы стереть память, как в одном известном фильме или хотя бы уехать на какой-нибудь далекий остров, оставив все плохое позади.

Фолловеры Анны прониклись к девушке большим сочувствием и активно поддержали приунывшую наследницу актрисы. Люди связывают подавленное состояние Анны с болезнью ее матери, которая никак не покидает артистку. Ранее стали известны неутешительные подробности состояния Анастасии Заворотнюк.