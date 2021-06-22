Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Вторник
22 июня
Лента новостей
14:30
В Подмосковье врачи спасли мужчину с остановившимся сердцем
14:22
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
14:19
"Потеряла способность жить": измученная переживаниями дочь Заворотнюк сделала признание
14:01
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
13:53
"Отменно работающая интуиция": Бородина намекнула на измену мужа
13:53
"Горячая штучка!": Варнава сверкнула прелестями в прозрачном наряде
13:37
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
13:34
В Госдуме предложили новую льготу для многодетных семей
13:34
Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
13:33
"Поимка, суд и допросы": обнародованы детали дальнейшей судьбы Нагиева
13:27
В Кремле ответили на слухи о разработке правительством программы по чипированию людей
13:26
Голый живот и вульгарный разрез: в Сеть "слили" школьное фото Тодоренко
13:13
"Он меня уничтожит": вдова Караченцова заявила об угрозах в свой адрес
13:12
Уличенный в измене Моргенштерн отказался жить с невестой: Буду видеть корысть
12:47
Кофе оказался способным снизить риск смерти почти в два раза
12:35
"Мерзость задолбала!": Дарью Мороз раскритиковали за совокупление перед камерой
12:28
"Колхозный фарс с шампанским, бабами, драками": разъяренный Фадеев разнес сборную России по футболу
12:27
"Пирожок плывет": Гоген Солнцев купается в фекалиях
12:09
СМИ: В России разрабатывают программу по чипированию людей
12:00
Заболевший ковидом Кузьмин вышел на связь после сообщения о госпитализации
11:52
В Москве и Подмосковье продлили действие повышенного уровня погодной опасности
11:43
Вдова вспомнила последние дни жизни тяжелобольного Державина: Слава Богу, успели
11:36
Шире ноги: состоящая в браке с Богомоловым Собчак показала любимую позу
11:33
В России за сутки обнаружили более 16 тысяч заразившихся коронавирусом
11:32
"Какой вкус, какое сердце!": Бузова похвасталась дорогим подарком от Рудковской
11:21
"Вызвал отрицательные эмоции": беременная Костенко заявила о разрыве отношений с Тарасовым
11:21
Дзюба резко ответил журналисту после поражения сборной России от Дании
11:19
Ургант посмеялся над сборной России после ее поражения в матче с Данией
10:29
Волочковой срочно требуется отсутствующая в стране вакцина
10:26
"Полтора миллиона!": обнародованы расходы щедрой Утяшевой на Волю
10:19
Тяжелобольной Зайцев с трудом явился на собственный праздник
10:11
Российским водителям грозит новый штраф
09:37
"Много лет не причащают": тяжелобольной певице МакSим отказывают в таинстве
09:36
Раскорячившаяся Гагарина вызвала оторопь: Кошмар!
09:35
"Уговаривал поехать в отель и целовал": Моргенштерну нанесли сокрушительный удар после помолвки
09:16
Раскрыт пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха
09:16
"Изменений значительных нет": состояние пребывающей в коме МакSим не улучшается
08:48
Лавров устроил публичную "порку" Зеленскому перед руководством Европы: Усугубил проблему
08:40
"Лица нет, живот разрезан": всплыли ужасающие детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
06:09
"Как у девочки": соблазнительная Чехова забыла надеть трусики
03:55
"Меня ненавидят": Хилькевич взорвалась из-за травли
02:07
"Цирк – жаль, клоуны остались": запевшую Цымбалюк-Романовскую умоляют не позориться
23:54
"Истеричная бабья дурь": на Суханкину и Гулькину вылили ушат помоев
22:45
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
22:02
Латушко заявил о начале подпольной борьбы против Лукашенко
21:59
На мемориалах Вечный огонь прошли торжественные церемонии профилактики
21:42
Обрюзгший Петросян приуныл рядом со счастливой женой
21:08
"Волонтеры Победы" исполняют мечту ветерана ВОВ
21:08
"На мужика похожа": изменившую внешность Вайкуле перестали узнавать
21:07
Пожар в военной академии в Москве попал на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез
Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году
Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана
Экономист Чалый: Лукашенко перешел "красную линию"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Потеряла способность жить": измученная переживаниями дочь Заворотнюк сделала признание

"Потеряла способность жить": измученная переживаниями дочь Заворотнюк сделала признание

Дочь Анастасии Заворотнюк – Анна призналась, что у нее пропала вся жизненная энергия.
прочитано 197 раз

25-летняя Анна активно ведет свой микроблог в "Инстаграм" и всегда делится с подписчиками своими сокровенными мыслями. При этом Анна не из тех, кто любит жаловаться. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю ее семьи, дочь актрисы не плачет, а, наоборот всегда старается оказать поддержку другим. Сегодня же девушка изменила своей тактике. Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с фолловерами и заявила, что сил у нее больше нет.

ПО ТЕМЕ

Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни

Дочь Заворотнюк сделала заявление об уходе: Изводит морально и распускает руки

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Анна призналась, что она потеряла способность наслаждаться жизнью и просто не знает, где черпать энергию и вдохновение. Последний год стал для молодой женщины самым тяжелым из всех. Теперь ей приходится буквально собирать себя по кускам. Анне самой надоели все ее переживания и негативные мысли, но куда от них деться, она не знает. В откровенной беседе с фолловерами Заворотнюк призналась, что хотела бы стереть память, как в одном известном фильме или хотя бы уехать на какой-нибудь далекий остров, оставив все плохое позади.

Фолловеры Анны прониклись к девушке большим сочувствием и активно поддержали приунывшую наследницу актрисы. Люди связывают подавленное состояние Анны с болезнью ее матери, которая никак не покидает артистку. Ранее стали известны неутешительные подробности состояния Анастасии Заворотнюк.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: www.instagram.com/ anna_zavorotnyuk/
Автор: 22 июня 2021, 14:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни

Роскошная дама потрясла народ
Сериалы

"Поимка, суд и допросы": обнародованы детали дальнейшей судьбы Нагиева

Интрига нарастает
Шоу-бизнес

"Вызвал отрицательные эмоции": беременная Костенко заявила о разрыве отношений с Тарасовым

Это не была любовь с первого взгляда
Шоу-бизнес

Раскрыт пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха

Супруги очень счастливы

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+