Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни

В августе 2019 года Анастасия Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках – стало известно, что она больна раком мозга. С тех информация о ее состоянии – тайна за семью печатями.

Болезнь Заворотнюк стала тяжелым испытанием для ее родных и близких. Они ничего не комментируют, не принимают помощи и не ходят по ток-шоу. Поэтому для поклонников единственным источником информации о состоянии "прекрасной няни" остаются посты ее дочери – 25-летней Анны Заворотнюк.

Анна появилась во втором браке Анастасии Заворотнюк– с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, владельцем московского автосалона. Наследница звезды училась в Нью-Йорке и работала там продюсером. Но болезнь матери, очевидно, вынудила ее вернуться в родные палестины.

Сегодня лишь иногда Анюта позволяет себе скупые сообщения о здоровье родительницы. В основном же ее посты посвящены стилю, красоте, моде.

А от разговоров про болезнь Анастасии дочь, очевидно, устала. Да и, кажется, состояние звезды улучшается, коли дочь находит в себе силы на фотосессии и гламурные посты. В очередной публикации на странице в "Инстаграм" дочь Насти предстала во всей красе. Цветущая, похудевшая, роскошная – Анной хочется любоваться бесконечно!

Согласны с этим и подписчики дочери Заворотнюк. "Анечка, мы с вами... Держитесь и не падайте духом", Маленькая моя, сильная девочка, держись!", " Все наладится! Все будет хорошо! Все пройдет", – пишут люди. И Анна полна надежды. "Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен", – цитирует она песню из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания".