Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Вторник
22 июня
Лента новостей
14:22
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
14:19
"Потеряла способность жить": измученная переживаниями дочь Заворотнюк сделала признание
14:01
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
13:53
"Отменно работающая интуиция": Бородина намекнула на измену мужа
13:53
"Горячая штучка!": Варнава сверкнула прелестями в прозрачном наряде
13:37
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
13:34
В Госдуме предложили новую льготу для многодетных семей
13:34
Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
13:33
"Поимка, суд и допросы": обнародованы детали дальнейшей судьбы Нагиева
13:27
В Кремле ответили на слухи о разработке правительством программы по чипированию людей
13:26
Голый живот и вульгарный разрез: в Сеть "слили" школьное фото Тодоренко
13:13
"Он меня уничтожит": вдова Караченцова заявила об угрозах в свой адрес
13:12
Уличенный в измене Моргенштерн отказался жить с невестой: Буду видеть корысть
12:47
Кофе оказался способным снизить риск смерти почти в два раза
12:35
"Мерзость задолбала!": Дарью Мороз раскритиковали за совокупление перед камерой
12:28
"Колхозный фарс с шампанским, бабами, драками": разъяренный Фадеев разнес сборную России по футболу
12:27
"Пирожок плывет": Гоген Солнцев купается в фекалиях
12:09
СМИ: В России разрабатывают программу по чипированию людей
12:00
Заболевший ковидом Кузьмин вышел на связь после сообщения о госпитализации
11:52
В Москве и Подмосковье продлили действие повышенного уровня погодной опасности
11:43
Вдова вспомнила последние дни жизни тяжелобольного Державина: Слава Богу, успели
11:36
Шире ноги: состоящая в браке с Богомоловым Собчак показала любимую позу
11:33
В России за сутки обнаружили более 16 тысяч заразившихся коронавирусом
11:32
"Какой вкус, какое сердце!": Бузова похвасталась дорогим подарком от Рудковской
11:21
"Вызвал отрицательные эмоции": беременная Костенко заявила о разрыве отношений с Тарасовым
11:21
Дзюба резко ответил журналисту после поражения сборной России от Дании
11:19
Ургант посмеялся над сборной России после ее поражения в матче с Данией
10:29
Волочковой срочно требуется отсутствующая в стране вакцина
10:26
"Полтора миллиона!": обнародованы расходы щедрой Утяшевой на Волю
10:19
Тяжелобольной Зайцев с трудом явился на собственный праздник
10:11
Российским водителям грозит новый штраф
09:37
"Много лет не причащают": тяжелобольной певице МакSим отказывают в таинстве
09:36
Раскорячившаяся Гагарина вызвала оторопь: Кошмар!
09:35
"Уговаривал поехать в отель и целовал": Моргенштерну нанесли сокрушительный удар после помолвки
09:16
Раскрыт пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха
09:16
"Изменений значительных нет": состояние пребывающей в коме МакSим не улучшается
08:48
Лавров устроил публичную "порку" Зеленскому перед руководством Европы: Усугубил проблему
08:40
"Лица нет, живот разрезан": всплыли ужасающие детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
06:09
"Как у девочки": соблазнительная Чехова забыла надеть трусики
03:55
"Меня ненавидят": Хилькевич взорвалась из-за травли
02:07
"Цирк – жаль, клоуны остались": запевшую Цымбалюк-Романовскую умоляют не позориться
23:54
"Истеричная бабья дурь": на Суханкину и Гулькину вылили ушат помоев
22:45
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
22:02
Латушко заявил о начале подпольной борьбы против Лукашенко
21:59
На мемориалах Вечный огонь прошли торжественные церемонии профилактики
21:42
Обрюзгший Петросян приуныл рядом со счастливой женой
21:08
"Волонтеры Победы" исполняют мечту ветерана ВОВ
21:08
"На мужика похожа": изменившую внешность Вайкуле перестали узнавать
21:07
Пожар в военной академии в Москве попал на видео
20:31
Под Москвой сотрудник ДПС спас котенка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез
Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году
Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана
Экономист Чалый: Лукашенко перешел "красную линию"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни

Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни

В августе 2019 года Анастасия Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках – стало известно, что она больна раком мозга. С тех информация о ее состоянии – тайна за семью печатями.
прочитано 1357 раз

Болезнь Заворотнюк стала тяжелым испытанием для ее родных и близких. Они ничего не комментируют, не принимают помощи и не ходят по ток-шоу. Поэтому для поклонников единственным источником информации о состоянии "прекрасной няни" остаются посты ее дочери – 25-летней Анны Заворотнюк.

ПО ТЕМЕ

Навка показала осунувшегося мужа смертельно больной Заворотнюк

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Анна появилась во втором браке Анастасии Заворотнюк– с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, владельцем московского автосалона. Наследница звезды училась в Нью-Йорке и работала там продюсером. Но болезнь матери, очевидно, вынудила ее вернуться в родные палестины.

Сегодня лишь иногда Анюта позволяет себе скупые сообщения о здоровье родительницы. В основном же ее посты посвящены стилю, красоте, моде.

А от разговоров про болезнь Анастасии дочь, очевидно, устала. Да и, кажется, состояние звезды улучшается, коли дочь находит в себе силы на фотосессии и гламурные посты. В очередной публикации на странице в "Инстаграм" дочь Насти предстала во всей красе. Цветущая, похудевшая, роскошная – Анной хочется любоваться бесконечно!

Согласны с этим и подписчики дочери Заворотнюк. "Анечка, мы с вами... Держитесь и не падайте духом", Маленькая моя, сильная девочка, держись!", " Все наладится! Все будет хорошо! Все пройдет", – пишут люди. И Анна полна надежды. "Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен", – цитирует она песню из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Автор: 22 июня 2021, 13:37 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни

Роскошная дама потрясла народ
Сериалы

"Поимка, суд и допросы": обнародованы детали дальнейшей судьбы Нагиева

Интрига нарастает
Шоу-бизнес

Голый живот и вульгарный разрез: в Сеть "слили" школьное фото Тодоренко

Ведущая шокировала внешностью
Общество

"Колхозный фарс с шампанским, бабами, драками": разъяренный Фадеев разнес сборную России по футболу

Музыканту стыдно за страну

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+