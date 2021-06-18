Дочь Заворотнюк сделала заявление об уходе: Изводит морально и распускает руки

Анна Заворотнюк активно ведет свой "Инстаграм" и общается с поклонниками. На этот раз она подняла щепетильную тему.

Дочь "прекрасной няни" Анна Заворотнюк тяжело переносит страдания онкобольной матери. Она переживает за близкого человека и пытается избегать навязчивых разговоров со знакомыми о здоровье Анастасии Заворотнюк. Единственной отдушиной для нее является общение с друзьями и поклонниками.

Подписчица Аны Заворотнюк обратилась в рубрику вопрос-ответ и сообщила, что уже 14 лет живет с мужем-тираном. Она отметила, что супруг оскорбляет и унижает ее и детей. Женщина попросила совет, как ей быть.

Анна Заворотнюк с радостью ответила на крик о помощи. Она подробно описала, что следует делать в таких ситуациях. Девушка не терпит такого обращения с женщинами.

"Если муж тиран изводит вас психологически и морально, еще и распускает руки – это единственный вариант. когда ничего пережидать нельзя и уходить надо как можно скорее даже с детьми, тем более с детьми. К подруге, в центр помощи и поддержки женщин, пострадавших от домашнего насилия. В конце концов вернуться в родительский дом, как бы сложно морально и физически это не было", – написала Анна Заворотнюк в разделе "Сторис".

Напомним, недавно Анна Заворотнюк переехала из родительского дома в свою собственную московскую квартиру.