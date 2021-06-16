"Плюет в глаза и призывает пить его мочу": Пригожин безжалостно раскатал Моргенштерна

Рэпер Моргенштерн является крайне яркой фигурой современного шоу-бизнеса. Говорят, его либо любят, либо ненавидят.

Иосиф Пригожин не стал принимать ни одну из сторон. В последнее время он активно критикует юных исполнителей. Продюсер пока не может до конца понять то, что нравится молодежи и почему. Он убежден, что время сильно изменилось, а новое поколение звезд ведет себя крайне недостойно, но бороться он устал.

По мнению продюсера, все обсуждают Моргенштерна в то время, как он просто издевается над народом. "Плюет в глаза и призывает пить его мочу", – резко заявил супруг Валерии. Он утверждает, что исполнитель совершает сомнительные поступки, а публика все принимает с аплодисментами.

Иосиф Пригожин не отрицает, что, с точки зрения пиара, артист все делает правильно. По его словам, исполнитель просто нашел свою нишу, которая нравится публике. Теперь на ней он и "эпатирует". Продюсер считает, что молодой музыкант крайне талантлив, и если бы он попробовал реализовать себя в кино или театре – у него все бы получилось.

Продюсер заявил, что такого рода звезды не являются привлекательными лично для него. Однако осуждать рэпера не стоит, так как публика ценит и любит его. Осуждает Иосиф лишь поклонников подобного творчества. "Если бы эта еда не воспринималась, у нас были бы пустые залы", – сказал он.

