"Как меня угораздило жениться?!": Собчак довела Богомолова подлянкой

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов — одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Звездные супруги часто попадают в поле зрения СМИ и вызывают неподдельный интерес у россиян. Порой выходки Ксении Собчак шокируют Константина Богомолова и вызывают у него бурные эмоции. Однако у всего есть своя грань, и недавний поступок звездной блондинки мог негативно повлиять на ее брак. Светская львица показала мужу свое лицо в косметической маске во время разговора по видеосвязи.
Ксения Собчак опубликовала в инстаграм-аккаунте скриншот, который отражает реакцию Константина Богомолова на необычное преображение избранницы. По мнению телеведущей, супруг испытал к ней чувство любви, только вот пользователи Сети с ней категорически не согласились. Народ решил, что режиссер пожалел о браке с журналисткой.
Комментаторы призвали Ксению Собчак взглянуть правде в глаза. "Он смотрит и думает: "Как это меня угораздило жениться в очередной раз?! Да еще на ком!"", "Ему наверно страшно, Ксюш", "В лице читается — это ***, как я попал", "Это не взгляд влюбленного", " Чем, а любовью тут даже не пахнет!" — объявили россияне звездной блондинке. Константин Богомолов свою точку зрения на этот счет так и не объявил.
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