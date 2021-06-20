"Как меня угораздило жениться?!": Собчак довела Богомолова подлянкой

Константин Богомолов увидел жену в неожиданном свете. Ксения Собчак проверила чувства избранника.

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов — одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Звездные супруги часто попадают в поле зрения СМИ и вызывают неподдельный интерес у россиян. Порой выходки Ксении Собчак шокируют Константина Богомолова и вызывают у него бурные эмоции. Однако у всего есть своя грань, и недавний поступок звездной блондинки мог негативно повлиять на ее брак. Светская львица показала мужу свое лицо в косметической маске во время разговора по видеосвязи.

Ксения Собчак опубликовала в инстаграм-аккаунте скриншот, который отражает реакцию Константина Богомолова на необычное преображение избранницы. По мнению телеведущей, супруг испытал к ней чувство любви, только вот пользователи Сети с ней категорически не согласились. Народ решил, что режиссер пожалел о браке с журналисткой.

Комментаторы призвали Ксению Собчак взглянуть правде в глаза. "Он смотрит и думает: "Как это меня угораздило жениться в очередной раз?! Да еще на ком!"", "Ему наверно страшно, Ксюш", "В лице читается — это ***, как я попал", "Это не взгляд влюбленного", " Чем, а любовью тут даже не пахнет!" — объявили россияне звездной блондинке. Константин Богомолов свою точку зрения на этот счет так и не объявил.

