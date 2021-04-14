"Осуждают за вес": Настя Каменских пожаловалась на жуткую травлю

В "Инстаграм" звезда разместила фотоподборку: до и после похудения. Артистка напомнила, какой была некоторое время назад, чем удивила фолловеров. Ведь многие уже привыкли к стройной фигуре Насти Каменских.
Исполнительница призналась, что много лет борется с комплексами. Но если раньше она стеснялась своего тела и всячески старалась спрятать недостатки, то теперь переосмыслила отношение к своей внешности.
Настя Каменских пришла к осознанию того, что необходимо любить себя и принимать таким, какой есть. По ее мнению, главное — стремиться быть лучше.
Также певица пожаловалась на то, что ей постоянно задают бестактные вопросы о ее внешнем виде. Многих пользователей Сети интересует, почему Настя Каменских, которая столько времени уделяет спорту и правильному питанию, до сих пор не добилась общепринятого идеала красоты: 90 – 60 – 90.
"Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь... но это не повод корить себя", – отметила артистка. Она заявила, что ее идеальность – в неидеальности. Отметим, что в настоящее время Настя Каменских работает над реалити-шоу "Девочки рулят". Оно посвящено будням современных женщин.
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