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Шоу-бизнес
Почему Элджей и Ивлеева уходили от погони полицейских и не стали дуть в трубку

Почему Элджей и Ивлеева уходили от погони полицейских и не стали дуть в трубку

На днях в Сети разгорелся скандал из-за того, что Анастасия Ивлеева и Элджей не подчинились требованиям полицейских и уходили от погони.
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История о том, что ведущая Анастасия Ивлеева на грани развода со своим мужем, рэпером Алексеем Узенюком, выступающим под псевдонимом Элджей, набирает новые обороты. Парочка влипла в неприятную историю, которую обсуждают все звездные СМИ.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

После слухов о ссоре, измене и расставании рэпер Элджей и Анастасия Ивлеева попались полицейским. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль звезды, который показался им подозрительным. Останавливаться артисты не посчитали нужным, после чего началась настоящая погоня. На требование полицейских прости медосвидетельствование Элджей заявил об отказе, на что имел право.

Однако после этого поклонники гадают, что же стало причиной отказа. Светский обозреватель Лена Миро считает, что в крови Элджея было что-то похлеще простого алкоголя. Иначе смысла в отказе не было, ведь наказание для него все равно не изменилось. Впрочем, в СМИ ходят слухи о том, что рэпер пытался откупиться от полицейских, но не тут то было. Протокол о нарушении был составлен.

"Был бы пьян, дал бы себя освидетельствовать. Логика тут простая — разницы по закону совершенно нет, пьян ты или отказник, наказание одинаково. Однако, если врачи нашли бы не алкоголь, а что-то другое, все сразу бы заорали про трусы Бочкаревой. Кто хочет быть Бочкаревой? Никто? Вот и Леша не хочет", – написала Лена Миро в своем "ЖЖ".

Блогер с сожалением добавила, что история с актером Михаилом Ефремовым никого из звезд не научила уму разуму, а жаль. Ведь его ДТП унесло жизнь человека. Но отечественным артистам, видимо, этого мало...

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Фото: www.instagram.com /sayonaraboy
Автор: 27 мая 2021, 18:08 Источник: Блог Лены Миро • Требует проверки
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