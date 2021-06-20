"Как в тумане": стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк

В Инстаграме авторы популярного блога о новостях отечественного шоу-бизнеса опубликовали свежие новости о болезни актрисы.
Аноним отметил, что в настоящий момент Анастасия Заворотнюк находится в сознании, но это еще нельзя назвать окончательным выздоровлением. Также источник заявил, что примерно такой же период проживала и Жанна Фриске. Прием бесчисленного числа лекарств, слабость, борьба за собственную жизни – все это сейчас преследует Заворотнюк.
Также анонимный источник отметил, что не так давно в болезни Анастасии произошла ремиссия, а впоследствии и динамичные улучшения, однако, удержать это состояние не получилось. Все вновь пошло на спад.
"Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает", – признался аноним.
При этом официального подтверждения данной информации нет. Семья и друзья Анастасии Заворотнюк никак не комментируют болезнь артистки и призывают поклонников верить исключительно тому, о чем они пишут в социальных сетях.
Напомним, что недавно дочь актрисы Анна Заворотнюк не выдержала эмоционального напряжения и рассказала подписчикам о том, как последние годы переживает болезнь матери. Стоит отметить, что Анна всегда находится рядом с онкобольной родительницей и всячески о ней заботится.
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