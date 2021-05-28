"Перевернула меня вверх дном": жуткая болезнь заставила дочь Заворотнюк обратиться за помощью

Онкология, обнаруженная более двух лет назад у звезды "Моей прекрасной няни", довела Анну Заворотнюк. Модель поведала в своем инстаграм-аккаунте, что пережила очень трудный период, и до сих пор оправляется от него.
Болезнь матери вынудила Анну прибегнуть полтора года назад к помощи специалистов. Дело в том, что справиться в одиночку со своими переживаниями она уже не могла. В 2019 году девушка вернулась из США, где проживает, в Россию, чтобы поддержать родительницу.
К сожалению, наследнице Анастасии Заворотнюк не удалось найти достойную работу, и она трудилась за 25 тысяч в месяц. Тогда модель была очень собой недовольна и часто корила себя. Затем началась пандемия коронавируса. И в какой-то момент дочь актрисы осознала, что ей нужна помощь для выхода из депрессии.
Вылезти из этого состояния Анне помогли близкие и психолог. Девушка отметила, что они вытащили ее с самого дна. Модель пообещала, что когда полностью оправится от переживаний, то обязательно поведает свою историю фолловерам. Дочь Анастасии Заворотнюк надеется, что ее опыт будет кому-то полезен и поможет справиться со своими проблемами.
Ранее Анна Заворотнюк в "Инстаграм" выразила свое отношение к хейтерам и завистливым людям. Модель отметила, что испытывает к ним жалость.
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