Нарядившаяся в черное дочь Заворотнюк объявила о "свободе от оков"

Наследница онкобольной звезды Анна рассказала о тяжелом пути. Дочь Анастасии Заворотнюк выплеснула переживания.

Модель Анна Заворотнюк обзавелась мощной группой поддержки с тех пор, когда ее звездная мать начала вести усиленную борьбу с раком мозга. На инстаграм-аккаунт девушки подписалось много людей, которых до глубины души тронула трагедия в семье известной актрисы. В личном блоге дочь Анастасии Заворотнюк общается с сердобольными россиянами и делится наболевшим. В свежем посте модель подняла тему тотального самоконтроля.

Девушка опубликовала свой снимок в мрачном образе. В кадре на модели надеты темные очки и черная куртка. Анна Заворотнюк дополнила фото текстом о том, как тяжело жить, когда все время стремишься к совершенству. Она отметила, что очень требовательна к себе и страдает от перфекционизма.

Наследница "прекрасной няни" решила, что избавиться от разрушительных для личности установок можно только двумя способами. "Вы либо становитесь оторвой и освобождаете себя от всех оков, либо становитесь человеком, постоянно требующим от себя только самого лучшего", — выразилась дочь Анастасии Заворотнюк.



Напомним, появились новости о состоянии онкобольной актрисы. Некоторое время назад недуг кинозвезды отступил и артистке разрешили плавать в бассейне, но все закончилось плачевно. В воде Анастасия Заворотнюк почувствовала себя плохо, поэтому прошла очередной осмотр у врача, который выявил рецидив болезни.