"Очень хорошая совместимость": Заворотнюк проболталась о тайном возлюбленном

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна приоткрыла завесу своих отношений.

Наследница знаменитой актрисы активно ведет свой микроблог в соцсети "Инстаграм" и часто делится с подписчиками новым контентом. Время от времени Анна устраивает интерактивы с фолловерами, при этом она почти никогда не говорит о своей личной жизни. В этот раз дочь Анастасии Заворотнюк сделала небольшое исключение.

На вопрос фанатов о настоящем мужчине девушка ответила, что ее мужчина всегда рядом с ней. Разоткровенничавшись, красавица сообщила, что ее избранник по гороскопу – Дева, а сама Анна – Козерог, что означает очень хорошую совместимость в паре.

Как сообщило издание "7 Дней", ранее наследница актрисы рассказала подписчикам, что она уже шесть лет находится в отношениях со своим возлюбленным. Мужчина не любит публичности и не позволяет демонстрировать свои фото в соцсетях. При этом пара живет вместе, и в их отношениях царит идиллия.

Молодые люди познакомились в Америке, во время учебы Анны в бизнес-школе. Девушка планировала остаться в США, но вынуждена была вернуться домой из-за болезни матери. Любимый последовал за ней, теперь пара съехалась и, очевидно, строит большие планы на будущее. Фолловеры Анны ждут, когда же девушка объявит о свадьбе.

Еще одна тема, о которой Анна отмалчивается в своем микроблоге, – это состояние здоровья матери. Девушка преимущественно избегает говорить об Анастасии Заворотнюк, так как эта тема вызывает у нее боль.