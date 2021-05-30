"В районе таза надо было не так делать": Волочкову осудили за яркий наряд

Балерина продемонстрировала очередной подарок – обтягивающий ярко-желтый комбинезон с поясом и глубоким вырезом на груди. Фотография сделана на фоне интерьера роскошного дома звезды.
В подписи к фотографии Анастасия Волочкова прорекламировала дизайнера наряда и по совместительству свою близкую подругу Антику Керимову.
Также балерина попросила подписчиков поделиться мнением о костюме в комментариях. Поклонники достаточно негативно отреагировали на выбор Волочковой. Многие осудили ее за излишнюю яркость не по годам, безвкусицу и самовлюбленность.
"Почему такой культ личности себя?", "Найдите уже себе нормального стилиста, есть же возможность и деньги", "Ой, какая же это все "фигня", твои наряды", "В районе таза надо было не так делать. Очень сомнительный дизайнер", – яростно написали фолловеры.
Однако нашлись и те, кому понравился образ Анастасии Волочковой. Подписчики похвалили балерину за шикарную фигуру и подходящий ее типажу наряд, а также защитили ее от злостных хейтеров.
"Вам очень идет этот цвет и фасон", "Красивая стройная женщина", "Реально красивое фото и костюм", "Хватит чморить женщину, ее право жить никто не отменял", – заявили поклонники.
Напомним, что недавно аудитория Волочковой осудила ее за неоднозначное высказывание. После спектакля уставшая балерина уделила внимание зрителям и каждому дала автограф, о чем немедленно сообщила в социальных сетях, а также пожаловалась на усталость. Фолловеры обвинили звезду самовлюбленности, ведь многие люди занимаются гораздо более тяжелыми физически и морально профессиями.
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