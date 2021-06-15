Склонение к сексу и долг в 95 миллионов: Волочкова предала огласке содомию в Большом театре

Спустя годы после ухода из Большого театра бывшая его прима решила подать в суд на его руководство.

Российская балерина Анастасия Волочкова выступила на пресс-конференции и раскрыла наконец все тайны и обиды на Большой театр, которые терпела много лет.

Анастасия Волочкова подала сразу пять исков в суд, пытаясь добиться получения зарплаты и пенсии от когда-то родного театра. По мнению танцовщицы, руководство культурного учреждения многократно нарушало закон.

Вместе с адвокатом Волочкова намерена взыскать с театра порядка ста миллионов рублей.

"Я попала в Большой театр в 1998 году, станцевала порядка 250 спектаклей, со мной был тогда подписан бессрочный контракт. И не получила ни копейки", – призналась в шокирующем факте Анастасия Волочкова.

По словам балерины, у нее даже нет записи в трудовой о том, что она работала в Большом театре. Что же касается гонораров, то ей говорили, что они приходят на карточку, которую она даже не проверяла, ведь денег у нее всегда хватало.

Также Волочкова рассказала о том, что ее незаконно уволили и так и не начислили положенную по закону пенсию. При этом она должна была получать около 369 тысяч рублей в месяц, уверяет Волочкова.

Напомним, в 2003 году Анастасия Волочкова уже судилась с Большим театром и выиграла суд.

На этом признания не закончились. Балерина призналась, что к ней до сих пор обращаются сотрудницы Большого и просят защитить от той содомии, которая творится в стенах заведения. Многих склоняют к сексу, все через постель, говорит Волочкова. При этом такое отношение касается не только девушек, но и молодых людей.