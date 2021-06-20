Измотанная грудничком Джанабаева не отпускает Меладзе даже в парикмахерскую

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе ухаживают за малышом.



Несколько месяцев назад артисты Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь стали папой и мамой. У знаменитостей родилась дочь. Малышку чета назвала Агатой.

Валерий и Альбина с удовольствием погрузились в родительство. Недавно в Сети появилось видео, на котором пара гуляет с коляской по парку. Счастливых Меладзе и Джанабаеву запечатлели на камеру очевидцы.

С появлением малышки супруги начали снимать забавные скетчи и выкладывать их в "Инстаграм". Центральная мысль у всех роликов одна – жизнь родителей грудничка тяжела.

Накануне в микроблоге Джанабаевой появилось свежее видео. В кадре Альбина и Валерий с нарисованными морщинами и кругами под глазами нянчат Агату. Меладзе якобы подходит к зеркалу и замечает, что оброс. Измотанный артист просит у уставшей жены разрешения пойти хотя бы в парикмахерскую. Вокалист хочет вырваться из плена домашних забот. Джанабаева на уловку супруга не поддается. Альбина предлагает мужу отрастить длинные волосы.

Скетчи Меладзе и Джанабаевой, по мнению пользователей Сети, скоро смогут сложиться в целый сериал. Такую комедию поклонники пары смотрели бы с удовольствием. Комментаторы признались, что с нетерпением ждут новых юмористических роликов.

"😂😂😂понятно почему у Киркорова длинные волосы...Галкина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Ну впринципи все как в жизни 😉воспризвели просто с юмором 😂", "У вас уже сериал прям😂, но это очень круто👌👍 Счастья , здоровья, благополучия и любви вашей семье♥️", – отмечают интернет-обитатели.