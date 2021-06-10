Джанабаева осмелилась показать себя без прикрас

Альбина Джанабаева сфотографировала себя в редкие свободные минуты от материнства,

Вчера артистка поделилась с подписчиками естественным фото: минимум макияжа, небрежная укладка и лаконичный наряд. Джанабаева призналась, что сейчас все время проводит с новорожденной дочерью и лишь изредка выбирается "на волю" и проводит время наедине с собой.

Подписчики восторженно отреагировали на публикацию Альбины. Многие оценили натуральную красоту певицы, а также уверили, что скоро закончится самый сложный и важный этап в материнстве, после которого осталось уйдет, и появится больше свободного времени.

"Вы счастливая, что выбрались на несколько часов", "Без макияжа прекрасна", "Материнство вас сделало еще краше", – искренне приметили фолловеры.

Однако нашлись и те, кто осудил Джанабаеву. Подписчики считают, что с финансовыми возможностями семьи артистки уставать невозможно. Также поклонники отметили, что Альбина выглядет неухоженно и расстроенно.

"Можно подумать... Там нянь целый штат", "Ну, не рожали бы, если так тяжело", "Какая-то грустная и уставшая", – язвительно написали пользователи.

Напомним, что недавно Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали гостями шоу "Вечерний Ургант". На программу звездная пара пришла сразу после рождения малышки. Супруги признались, что долго готовились к публичному появлению и тщательно скрывали следы усталости.