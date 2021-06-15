Сильно растолстевшая Джанабаева поразила публику изменениями во внешности

Альбину Джанабаеву и Валерия Меладзе заметили на прогулке с ребенком в городском парке.

42-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" в начале апреля стала мамой в третий раз – певица родила дочь своему знаменитому супругу – Валерию Меладзе. Звездным родителям не так просто далось появление в семье новорожденной. Однако супруги с юмором отнеслись с тяжелому бремени родительства и даже сняли несколько забавных роликов, в которых продемонстрировали круги под глазами и осунувшийся вид. После этого поклонники Альбины Джанабаевой даже стали жалеть певицу, которая показалась им на фото в "Инстаграм" слишком худой и уставшей.

Однако теперь в Сети появилось новое фото супругов. Папарацци поймали звездную семью во время прогулки по парку. На неотретушированном снимке Альбина Джанабаева вовсе не выглядит худой, даже наоборот: молодая мама может похвастаться крепкими ногами и внушительной пятой точкой. В парке пара появилась в шортах, поэтому ничто не мешало окружающим рассмотреть, как на самом деле выглядят Альбина и Валерий. Действительность оказалась несколько иной, чем контент в соцсети – соответствующее фото попало в распоряжение портала Paparazzi.ru.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, как Альбина Джанабаева впервые после родов решилась показаться на телевидении – артистка пришла в шоу "Вечерний Ургант".