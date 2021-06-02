Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью

Людмила Максакова и Станислав Садальский дружат с давних пор. В непростые для актрисы времена, когда она серьезно поругалась со своей дочерью, оперной певицей и бывшим депутатом Марией Максаковой, актер помогал приятельнице в моральном плане. Он был для нее надежной опорой и советчиком.
Новость о том, что Людмила Максакова может выйти замуж за Станислава Садальского, наделала много шума. Теперь же люди обсуждают новый факт. Народ пришел в ужас от внешности Максаковой на свежем фото. Все помнят актрису как энергичную бодрую женщину с ясным умом и острым языком. Однако на фото перед поклонниками предстала совсем не та Людмила Максакова.
"Газа-щелочки, а пальцы-сардельки у Максаковой", – написали поклонники.
Поклонники заволновались за артистку. Некоторым показалось, что актриса не в себе. Это и не удивительно, ведь совсем недавно на старости лет надумала выйти замуж и начала вести праздный образ жизни российская певица Валентина Легкоступова. Всем известно, чем в итоге это закончилось.
Напомним, ранее Садальский рассказывал, что Максакова якобы сама сделала ему предложение руки и сердца, и он согласился. На предстоящую свадьбу актер пригласил дочь Максаковой, которая была в шоке от такой новости. Впрочем, многие поклонники уверены, что это всего лишь шутка, и пара не будет оформлять отношения.
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