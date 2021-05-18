"Горько!": овдовевших Максакову и Садальского поздравляют с бракосочетанием

"Пути господни неисповедимы и кто знает, на какие испытания он нас еще сподвигнет", – писала разлучница Раиса Захаровна в фильме "Любовь и голуби". Вот и сейчас такого поворота никто не ожидал – Максакова выходит замуж за Садальского!

Стас Садальский уверяет: звезда театра имени Вахтангова сама сделала ему предложение руки и сердца. Об этом он уже сообщил дочке актрисы, оперной диве Марии Максаковой. И даже пригласил ее на грядущее торжество.

"Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? — поинтересовался Стас у Марии. – Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение".

Живущая в Киеве Маша, правда, опешила. Она считает, что эксцентричный Садальский торопится с женитьбой на 80-летней актрисе. "Это неожиданная новость, – сказала Мария Стасу. – У меня сложилось впечатление, что вы мало общаетесь. Вы не знаете ни где она, ни что она репетирует, ни как себя чувствует. Мой папа задал высокую планку. Он знал о жизни моей мамы во всех подробностях".

Папа – немецкий предприниматель, доктор физико-математических наук, известный ученый, уроженец Праги, сын прибалтийского немца из Латвии Петер Андреас Игенбергс – был вторым мужем Людмилы Максаковой. В браке с ним она прожила 44 года. В конце 2017 года Петера сразил удар, он находился на своей подмосковной даче. Болезнь прогрессировала и в январе 2018-года отец Марии умер от инсульта.

Что же касается 69-летнего Стаса Садальского, то в 70-х он состоял в браке с гражданкой Финляндии, которая была старше на 15 лет, в 1975 году у них родилась дочь Пирио, мать уехала с дочерью в Хельсинки. Пирио не знает русского языка, Станислав видел е лишь дважды. В декабре 2017 года супруга скончалась.