"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову

Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила, что когда ей было 15 лет, ее якобы домогался известный актер. Актриса божится, что он склонял девочку к оральным ласкам. "Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто, – откровенничала она. – Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял". Фотохудожник Екатерина Рождественская с отвращением выслушала эти похабные откровения актрисы.



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