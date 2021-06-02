"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову

"Не вякала я в свое время про Проклову, про то, как ее, бессловесную скромнягу водили в партизанские леса, чтобы пожамкать, – возмущена Рождественская. – Хотя, 15-16 лет – вполне сознательный возраст, чтобы, уж если эти жамкания не нравятся, возмутиться, сомкнуть ноги, надеть трусы и бросить к чертовой матери профессию актрисульки – вся жизнь впереди!"
"Но нет, продолжила камасутричать, – упрекает Екатерина актрису – Нравилось. В конечном итоге, ее дело, ее тело, ее испанский стыд".
Но больше всего возмущает Рождественскую, что оказалось изгаженным светлое имя Олега Табакова, на которого все подумали после откровений Прокловой.
"Волна, поднятая тогда на передаче, сейчас превратилась в цунами, которое смывает последние остатки морали, этики и правил приличия. – написала Рождественская у себя на странице в социальной сети. – И правда, почему бы не вывести сейчас Олега Табакова на чистую воду? Почему бы не извалять великого артиста и режиссера в грязи? Почему бы не заклеймить покойника, не наградить его блатными и уголовными погонялами? Он же умер! Ату его! Но если начать копаться в великом говне, мы не то что перестанем быть приматами, а вообще превратимся в навозных мух".
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