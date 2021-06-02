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Шоу-бизнес
"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову

"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову

Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила, что когда ей было 15 лет, ее якобы домогался известный актер. Актриса божится, что он склонял девочку к оральным ласкам. "Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто, – откровенничала она. – Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял". Фотохудожник Екатерина Рождественская с отвращением выслушала эти похабные откровения актрисы.
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"Не вякала я в свое время про Проклову, про то, как ее, бессловесную скромнягу водили в партизанские леса, чтобы пожамкать, – возмущена Рождественская. – Хотя, 15-16 лет – вполне сознательный возраст, чтобы, уж если эти жамкания не нравятся, возмутиться, сомкнуть ноги, надеть трусы и бросить к чертовой матери профессию актрисульки – вся жизнь впереди!"

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

"Но нет, продолжила камасутричать, – упрекает Екатерина актрису – Нравилось. В конечном итоге, ее дело, ее тело, ее испанский стыд".

Но больше всего возмущает Рождественскую, что оказалось изгаженным светлое имя Олега Табакова, на которого все подумали после откровений Прокловой.

"Волна, поднятая тогда на передаче, сейчас превратилась в цунами, которое смывает последние остатки морали, этики и правил приличия. – написала Рождественская у себя на странице в социальной сети. – И правда, почему бы не вывести сейчас Олега Табакова на чистую воду? Почему бы не извалять великого артиста и режиссера в грязи? Почему бы не заклеймить покойника, не наградить его блатными и уголовными погонялами? Он же умер! Ату его! Но если начать копаться в великом говне, мы не то что перестанем быть приматами, а вообще превратимся в навозных мух".

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Фото: Oleksiy Maksymenko / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 13:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Иван Васильевич
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Гость765110
Очень грубо от Екатерины прозвучали слова в тексте-<цензура>, <цензура>, актрисулька и откажись от мечты быть актрисой! А почему она должна отказываться? Было что было, теперь всплыло! Зудина тоже не отказалась.
Не у всех же как у Екатерины отцы Роберты Рождественские!
чтобы позволять себе сидеть вальяжно и чмокать большими губами слова осуждения...
Родители прокловой тоже не доелали последний × без соли. Они тоже могли содержать свое сокровище хоть и с нормальными половыми губами.
Гость747343
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Не стоило бы известным людям быть такими категоричными в своих высказываниях. От Рождественской такое слышать просто противно. Проклова сказала то, что с ней было и реально было. Взрослый мужик воспользовался глупостью и наивностью молодой девчонки, вот и все. И таких уродов очень и очень много. Постоянно в прессе рассказывают про таких дедов, отцов, дядей и т.д., которые внушают детям, что нельзя ничего рассказывать и издеваются над ними многие годы. Может мадам Рождественская и детей этих будет осуждать?
Гость765118
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Лена была ребенком,а Рождественская стала известна благодаря своему папочке.фотографов у нас дофига,не понимает что Лена была подвергнута насилию.Тогда в это время стыдно было говорить про это.Рождественская вульгарная особа,не приятная женщина.
Гость765110
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Очень грубо от Екатерины прозвучали слова в тексте-<цензура>, <цензура>, актрисулька и откажись от мечты быть актрисой! А почему она должна отказываться? Было что было, теперь всплыло! Зудина тоже не отказалась.
Не у всех же как у Екатерины отцы Роберты Рождественские!
чтобы позволять себе сидеть вальяжно и чмокать большими губами слова осуждения...
Гость763251
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Распутная дрянь эта Проклова!
×
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Жуть будет пролонгироваться пока каналы платят огромные деньги за сексуальные фантазии Елены Прокловой .
Гость763225
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Рождественская права!!!!!!!!!!!!!!!!
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