"Все вывалила": Валерия раздражена проболтавшейся об оральных ласках Прокловой

Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила, что в 15-летнем возрасте ее якобы домогался известный актер. Певица Валерия с удивлением выслушала откровения звезды. И поделилась своим возмущением с журналистами на вечеринке с символичным названием "Праздник на миллион" от "Русского радио".



Проклова божится, что этот режиссер склонял ее к оральным ласкам. "Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто, – откровенничала она. – Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял".

По ее словам, эти встречи длились около двух лет, а закончились после ее знакомства с будущим мужем, что весьма разозлило актера. Он-де уговаривал Проклову вернуться, а затем учинил скандал и даже бил за ее желание выйти замуж за другого. При этом актриса имени знаменитого любителя оральных ласк не назвала – мол, у него дети, внуки, ученики, да и не касается давняя история никого.

Но Валерии все это кажется странным и глупым. "Я искренне не понимаю, зачем Елена Проклова все это вывалила, – недоумевает певица. – Что ей хочется этим сказать?! Мы все понимаем, что подобные случаи имеют место на протяжении веков. Но почему надо про это говорить 50 лет спустя?! А чего же раньше молчала?!"

Валерия рассуждает, что двигало Прокловой, когда она шла на скандальный эфир к Кудрявцевой: "Основная ее карьера уже позади, хотя она – прекрасная актриса, долгое время была телеведущей. Но, мне кажется, все эти ее откровения – дань моде. Меня это начинает раздражать – все это нездоровая история".