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Шоу-бизнес
"Все вывалила": Валерия раздражена проболтавшейся об оральных ласках Прокловой

"Все вывалила": Валерия раздражена проболтавшейся об оральных ласках Прокловой

Елена Проклова в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила, что в 15-летнем возрасте ее якобы домогался известный актер. Певица Валерия с удивлением выслушала откровения звезды. И поделилась своим возмущением с журналистами на вечеринке с символичным названием "Праздник на миллион" от "Русского радио".
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Проклова божится, что этот режиссер склонял ее к оральным ласкам. "Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто, – откровенничала она. – Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял".

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

По ее словам, эти встречи длились около двух лет, а закончились после ее знакомства с будущим мужем, что весьма разозлило актера. Он-де уговаривал Проклову вернуться, а затем учинил скандал и даже бил за ее желание выйти замуж за другого. При этом актриса имени знаменитого любителя оральных ласк не назвала – мол, у него дети, внуки, ученики, да и не касается давняя история никого.

Но Валерии все это кажется странным и глупым. "Я искренне не понимаю, зачем Елена Проклова все это вывалила, – недоумевает певица. – Что ей хочется этим сказать?! Мы все понимаем, что подобные случаи имеют место на протяжении веков. Но почему надо про это говорить 50 лет спустя?! А чего же раньше молчала?!"

Фото: Дни.ру

Валерия рассуждает, что двигало Прокловой, когда она шла на скандальный эфир к Кудрявцевой: "Основная ее карьера уже позади, хотя она – прекрасная актриса, долгое время была телеведущей. Но, мне кажется, все эти ее откровения – дань моде. Меня это начинает раздражать – все это нездоровая история".

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Фото: Дни.ру
Автор: 13 мая 2021, 08:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость735571
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Денег мало Прокловой, вот и решилась
Гость727254
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Люди, опомнитесь, весь мир стал похож на кучу сварливых баб, соревнующихся за количество мужиков... подло, грязно, низко...
Гость735536
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Да,что-то Валерия не в тему(Стареет
Гость720606
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Да уж, а Валерия то про муки с Шульгиным сразу в процессе развода вывалила и мусолила из себя великомученицу, раздвинув ноги на трех детей от ненавистного садиста.А теперь у Шрека посасывает и помалкивает.. Комментатор мля
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