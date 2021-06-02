"Очень уставала": истощенная Яковлева оправдалась за внешний вид

В последнее время Елена Яковлева сильно преобразилась. Она похудела и стала уделять больше внимания своему внешнему виду.

Поклонники не оставляют звезду и постоянно интересуются, как же ей удалось добиться такой прекрасной формы. В последнем интервью артистка, наконец, раскрыла тайну. Она шутила, что во время карантина настолько часто спотыкалась о беговую дорожку, что ей даже пришлось от нее избавиться.

Елена Яковлева поделилась, что во время репетиций премьерного спектакля "Театр" стала работать еще больше. "Очень уставала", – призналась она. Актрисе приходилось по 12 часов в день бегать по ступенькам, что, по итогу, стало для нее настоящим физическим испытанием. В какой-то момент она осознала этот факт и придумала себе дополнительные ограничения.

Два месяца она репетировала почти каждый день, а питалась лишь гречкой. Все перекусы и основные приемы пищи были заменены этим продуктом. Иногда артистка позволяла себе что-то еще, но именно такая диета стала для нее настоящим открытием. "Ничего невероятного не делала", – смеется она.

К слову, Елена Яковлева и правда сейчас в прекрасной физической форме. Во время спектакля в театре "Современник" она не только эмоционально выкладывается на все сто процентов, но и садится на шпагат. Многие обожатели были просто шокированы происходящим, ведь в марте актрисе исполнилось 60 лет.

