Елену Яковлеву сравнили с сумасшедшей бомжихой из "Один дома"

Елена Яковлева опубликовала в своем "Инстаграм" трогательное видео, на котором она кормит голубей. Птицы буквально облепили ее. Актриса предстала перед фанатами в черном балахоне и со слегка растрепанными волосами, которые разлетались от взмахов крыльев птиц.
Подписчики похвалили ее за заботу к городским птицам. Кто-то провел аналогию с птичницей из американской комедии "Один дома". Правда, сравнение получилось не очень корректным, ведь женщина из того фильма не имела нормального дома и одевалась как бомж. Более того, на вид она казалась сумасшедшей.
"Прямо как в фильме Один дома 2", – написал фолловер.
Многих тронуло то, что известная актриса не брезгует покормить птиц и испачкать свою одежду. Впрочем, кто-то посоветовал Едене Яковлевой быть аккуратнее, ведь известно, что птицы являются переносчиками опасных для человека заболеваний.
Некоторые поклонники высказались категорически против подкармливания городских птиц. Они считают, что это лишь приведет к еще более плачевной ситуации с голодными птицами в городах в будущем.
Французы называют голубей "летающими крысами". Несмотря на то, что практически во всем всех странах голубя считают символом мира, во Франции уверены в обратном. Такое нелицеприятное название голубям дали из-за того, что птица мигрирует вокруг человеческого жилья и является переносчиком различной заразы, в том числе орнитоза.
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