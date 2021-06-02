"Хочу чувствовать": публично снявшая штаны дочь Михалкова ошарашила россиян

Блог Надежды Михалковой славится своей честностью и открытостью. На этот раз актриса слегка удивила пользователей.

Она опубликовала пост. На фото дива предстала перед публикой в одной футболке. Снимок сделан на фоне природы, артистка стоит спиной и смотрит вдаль. Некоторых удивил тот факт, что звезда решила не надевать брюки перед фотосессией, но еще более их заняли мысли звезды.

Наследница Никиты Михалкова рассказала, что совершенно не разделяет любовь многих к мегаполисам. Ей не нравятся большие скопления людей, бетонные постройки и тот факт, что все времена года проходят мимо нее. "Хочу чувствовать", – призналась она.

Надежда Михалкова мечтает перебраться поближе к природе. Актрисе хочется перестать бежать вперед и насладиться пением птиц, пейзажами, спокойствием природы. Многим поклонникам оказалась близка ее позиция.

"Здорово сказано! Отозвалось, спасибо", "И я не человек мегаполиса. Подписываюсь под каждым словом", "Как точно описаны чувства", "Как Вы правы! Мы просто устали от вечной спешки. Хочется заземлиться", "Я тоже на природу хочу! Надоел бетон, негде разгуляться и дышать", "Какие правильные слова! Стоит остановиться и немного подумать", "Я в Вашей команде", – отметили они.

