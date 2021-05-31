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Шоу-бизнес
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог

Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог

Накануне состоялась презентация мемуаров Ефима Шифрина "Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни". Артист решил выпустить книгу в честь своего 65-летия.
прочитано 24526 раз

Актер отметил, что его жизнь всегда была яркой, а потому записать воспоминания стало просто необходимым шагом. Он принимает свой возраст и относится к нему с юмором, о чем и говорит название мемуаров. В произведении можно найти множество поучительных историй.

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 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Одна из них связана с Никитой Михалковым. Ефим Шифрин утверждает, что однажды режиссер обманул его. Все случилось в 1966 году. Тогда он жил в Риге и посещал каждое мероприятие, на котором выступали знаменитости. Ефим Залманович был крайне настойчив и перед очередным просмотром "Я шагаю по Москве" подошел к кумиру. Он попросил его дать автограф, но получил отказ. Никита Сергеевич пообещал расписаться на открытке сразу после показа.

Обнадеженный артист вернулся за кулисы с мечтами о новой встрече со звездой и о заветной подписи. Однако его ждало разочарование. Оказалось, что режиссер покинул помещение сразу после их диалога. Уже сейчас Шифрин считает, что ему дали урок на всю жизнь, но в тот момент все завершилось слезами.

Теперь он не отказывает ни одному поклоннику и всегда дает автографы тогда, когда его об этом просят. Никита Михалков, сам того не подозревая, нанес ему настоящую травму. В книге актер описал забавную историю, связанную с этим фактом. Однажды он встретился с поклонником около писсуара. Молодой человек не постеснялся и попросил его о совместной фотографии. "Мог ли я ему в таком месте отказать?" – посмеялся Ефим Залманович.

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Фото: Alexey S. Yushenkov / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2021, 08:17 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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Михалков показал катастрофу Козловского и Машкова

комментарии

Ответить:

Гость762510
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Пипец. Это же надо так уметь из пальца высасывать! Преподнесено так, как будто теперь из за этого морально-нравственное состояние россиян и безопасность России, на грани катастрофы.
Гость762462
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Вот за каким чертом ваши рты поганые Михалкого трогаете
Гость762440
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Чушь!!!
Гость757679
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Уже и до Михалкова добрались
Руки и рты прочь...святое не тржьте
Гостo
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старый бордельщик, вся рига помнит
Гость754514
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Михалков просто- <цензура>!
1

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