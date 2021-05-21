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Сериалы
Гигинеишвили в важный день обратился к Михалковой

Гигинеишвили в важный день обратился к Михалковой

Резо Гигинеишвили поблагодарил экс-супругу за двух очаровательных наследников. Режиссер считает Надежду Михалкову замечательной мамой.
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Гигинеишвили и Михалкова стали мужем и женой в апреле 2010 года. В ноябре 2011-го супруги повенчались в Грузии. Торжество состоялось "в городе любви" – Сигнахи, в женском монастыре Бодбе. К алтарю Надежда шла в национальном грузинском наряде. На церемонии присутствовали практически все члены рода Михалковых.

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 Надежда Никитична Михалкова

Надежда Никитична Михалкова актриса, режиссер

Отметим, что незадолго до венчания, 21 мая 2011 года, у режиссера и актрисы появился первенец – дочь Нина. Во второй раз Гигинеишвили и Михалкова стали родителями 21 мая 2013 года.

Брак Надежды и Резо просуществовал семь лет. После развода знаменитости смогли сохранить теплые отношения. В свежей публикации в "Инстаграм" Гигинеишвили в очередной раз дал понять, что очень ценит бывшую супругу.

Режиссер поздравил детей с днем рождения – 21 мая Нине исполнилось десять, а Ивану восемь лет. Кинематографист признался, что наследники делают его счастливым. Он поблагодарил отпрысков за юмор, умение похулиганить. "Не бойтесь, не завидуйте, любите друг друга", – пожелал Гигинеишвили чадам. Резо отметил, что Нина и Иван всегда могут положиться на него.

Также Резо Гигинеишвили обратился к экс-супруге Надежде Михалковой. Режиссер поздравил экс-возлюбленную и поблагодарил за замечательных малышей. Бывшую кинематографист считает отличной мамой. К публикации Гигинеишвили прикрепил нарезку архивных видеозаписей.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 14:42 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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