Одной любви мало: Брежнева рассказала о сложностях брака

С возрастом Вере Брежневой пришлось снять розовые очки, через которые она раньше смотрела на мир.

Недавно супруга Константина Меладзе выпустила новый трек под названием "Розовый дым". Певица рассказала, что эта песня, как и все остальные ее композиции, очень резонирует с тем, что происходит у нее внутри. Сейчас 39-летняя артистка совсем уже выросла и сняла так называемые розовые очки, но еще остался розовый дым, который тоже со временем рассеется. Вера Брежнева пояснила, что в данном случае речь идет о любовных отношениях с партнером.

Люди часто излишне романтизируют отношения, считая, что, если есть любовь, то никаких проблем в браке не будет. И Брежнева не была исключением. Но теперь исполнительница знает, что это не так – одной любви в семье мало, и трудности все равно будут. При этом певица не разочаровалась, она просто научилась принимать существующую реальность.

Говоря о совместной работе с композитором Константином Меладзе, исполнительница подчеркнула, что их творческий тандем всегда был идеальным. После свадьбы в этом плане у них ничего не изменилось – об этом Брежнева рассказала в интервью "Собеседнику".

Ранее "Дни.ру" писали о тяжелом прошлом украинской певицы, которой с детства приходилось помогать семье. Вера Брежнева определенно относится к тем людям, которые сделали себя сами.