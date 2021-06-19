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Шоу-бизнес
Одной любви мало: Брежнева рассказала о сложностях брака

Одной любви мало: Брежнева рассказала о сложностях брака

С возрастом Вере Брежневой пришлось снять розовые очки, через которые она раньше смотрела на мир.
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Недавно супруга Константина Меладзе выпустила новый трек под названием "Розовый дым". Певица рассказала, что эта песня, как и все остальные ее композиции, очень резонирует с тем, что происходит у нее внутри. Сейчас 39-летняя артистка совсем уже выросла и сняла так называемые розовые очки, но еще остался розовый дым, который тоже со временем рассеется. Вера Брежнева пояснила, что в данном случае речь идет о любовных отношениях с партнером.

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Люди часто излишне романтизируют отношения, считая, что, если есть любовь, то никаких проблем в браке не будет. И Брежнева не была исключением. Но теперь исполнительница знает, что это не так – одной любви в семье мало, и трудности все равно будут. При этом певица не разочаровалась, она просто научилась принимать существующую реальность.

Говоря о совместной работе с композитором Константином Меладзе, исполнительница подчеркнула, что их творческий тандем всегда был идеальным. После свадьбы в этом плане у них ничего не изменилось – об этом Брежнева рассказала в интервью "Собеседнику".

Ранее "Дни.ру" писали о тяжелом прошлом украинской певицы, которой с детства приходилось помогать семье. Вера Брежнева определенно относится к тем людям, которые сделали себя сами.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2021, 04:08 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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