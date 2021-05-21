Высоцкая поразила интимным фото с Кончаловским

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.

Несмотря на идиллию в отношениях, супруги редко делятся совместными кадрами. В недавнем интервью актриса заявила, что не испытывает потребности в публичном проявлении чувств. По словам звезды, это связано с воспитанием и менталитетом. Как отметила Юлия Высоцкая, она даже стесняется целоваться с мужем на улице.

Накануне актриса опубликовала в личном блоге интимную фотографию с Андреем Кончаловский, сделанную несколько лет назад. На черно-белом снимке супруги стоят, нежно прижавшись друг к другу, и с улыбкой смотрят в кадр. Режиссер обхватил возлюбленную вокруг шеи и притянул к себе.

Также в личном блоге актриса показала фотографию из той же серии. Судя по всему, снимки были сделаны во время отдыха супругов в Италии в 2012 году. "Только тебе я так в кадре улыбаюсь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – загадочно подписала портрет Юлия Высоцкая.

Поклонники пришли в восторг от снимка. В комментариях под постом отметилась даже Алла Пугачева, которая оценила красоту актрисы. "Хороша-а-а", – заявила Примадонна. "Великолепная восхитительная изумительная!", "Такая теплая улыбка предназначена для очень близкого человека", "Шикарная девочка", "Какое фото хорошее! Свежее лицо какое, очень идет наличие щечек!" – написали поклонники.