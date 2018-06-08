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Июнь 8, 2018
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Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева

567

Сегодня, 8 июня, в СК "Олимпийский" в Москве состоялось открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация". Лучшие из лучших получили заветные серебряные тарелки.

Среди победителей оказались: Сергей Лазарев, Ани Лорак, Диана Арбенина, Полина Гагарина, Виктор Дробыш. Заветный приз в номинации "Лучшая песня" получила композиция Димы Билана "Держи", обойдя хит Сергея Лазарева "Так Красиво". Дмитрий был очень удивлен своему успеху. Артист даже станцевал вместе с главной героиней своего клипа зажигательный танец. Присутствующие на мероприятии отметили, что, облаченный в бледно-розовый костюм артист, казался уставшим и изможденным. Видимо, стремление к победе отняло много сил у артиста. Добавим, что и красавчик Лазарев не ушел с пустыми руками: ему досталась победа в номинации "Лучший альбом".

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